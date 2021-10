‘Apple moet andere betaaldiensten toegang geven tot iPhone’

Apple staat in Europa onder toenemende druk om concurrenten toegang te bieden tot diensten op de iPhone. Het gaat om mobiel betalen en softwaredownloads, toepassingen waarbij Apple de regels bepaalt. Regel één is dat alleen Apple betalingen mag afhandelen in de App Store en bij de winkelkassa.

Donderdag lekte via persbureau Reuters uit dat de Europese Commissie van plan is om Apple te dwingen ook andere betaalapps toegang te geven tot de NFC-chip, die contactloze betalingen bij de winkelkassa met een iPhone mogelijk maakt. Dat kan op ruim een miljard iPhones alleen nog via Apple Pay.

De Europese Commissie startte in 2020 een onderzoek naar Apple Pay. Volgens anonieme bronnen die Reuters sprak zou Apple begin 2022 een ‘statement of objections’ (de geconstateerde bezwaren) toegestuurd krijgen van de EU. Dat is een belangrijke stap in een langdurige antitrustprocedure die uiteindelijk tot een miljardenboete kan leiden. Apple Pay ligt al langer onder vuur in Duitsland, waar een rechter in 2019 eiste dat je met een iPhone ook contactloos moet kunnen betalen met andere diensten dan die van Apple.

Nederlands onderzoek

Ook in de App Store, de downloadwinkel die software voor iPhone en iPads aanbiedt, kan alleen afgerekend worden via de kassa van Apple.

De Autoriteit Consument & Media startte in 2019 een onderzoek om te kijken of Apple zijn machtspositie in de App Store misbruikt. Volgens Reuters heeft ACM Apple vorige maand gevraagd de voorwaarden van de App Store aan te passen.

Daarover mag de toezichthouder nog niets publiceren omdat Apple via de voorzieningenrechter publicatie probeert te vertragen. Dat is een gebruikelijke procedure, zegt ACM, en het is nog niet duidelijk hoe lang die duurt. Er zou Apple geen boete van de ACM boven het hoofd hangen, maar de mededingingsautoriteit kan zulke conclusies pas openbaren zodra de rechter daar toestemming voor geeft.

Oorspronkelijk viel ook Google binnen de reikwijdte van het ACM-onderzoek naar downloadwinkels. Nu zou de ACM zich vooral richten op dating-apps, zoals Tinder, die veel geld kwijt zijn aan de commissie die Apple rekent. Met een digitale afdracht van 15 en 30 procent over digitale abonnementen van andere diensten verdient Apple

miljarden per jaar.

Wereldwijd groeit de weerstand tegen tegen de App Store-regels. In Zuid-Korea moeten zowel de downloadwinkel van Apple als die van Google Android (Play Store) alternatieve betaalwijzen toestaan. In de VS eiste een rechter dat Apple de omstreden antisteering-maatregel schrapt. Dat regeltje verbiedt ontwikkelaars om consumenten te wijzen op alternatieve betaalopties.

Apple onthoudt zich van commentaar op de onderzoeken naar machtsmisbruik. Volgens de iPhone-maker zijn consumenten gebaat bij streng gereguleerd betalingsverkeer – dat is veiliger en beter voor hun privacy, aldus Apple.