‘Achterblijvers’ is soms zo intiem dat je wil wegkijken

Er is iets heel intiems aan kijken naar hoe andere mensen omgaan met liefde. In het negende seizoen van First Dates (NPO3) krijg je, na zo veel jaren, nog steeds maar een klein beetje het gevoel voyeuristisch te zijn, terwijl je kijkt naar de slechte grapjes, de ongemakkelijke stiltes, de – meestal – betalende mannen. En ook naar de hoopvolle bekentenissen aan de camera – Lucas denkt dat het wel wat kan worden met Luka, omdat Luka ook van eten houdt, de opgewekte gesprekken over hoe je afrohaar het beste verzorgt in de winter – Chanti vlecht het zelf, Joffré gebruikt niet graag gel, de speelse blik van Miranda als ze vertelt dat Jeroens verlegenheid wel iets heeft. Dan komt het moment waarop ze moeten aangeven of ze elkaar willen terugzien, en, hoewel je al de hele aflevering aan het meekijken, meeleven, mee beoordelen bent, wil je toch even wegkijken. Plots voelt het wel heel kwetsbaar, een ander potentieel afgewezen zien worden. Gelukkig duurt de afwijzing nooit lang; want in zijn genre is First Dates nu eenmaal goed gemaakt.

De eerste aflevering van de zesdelige docureeks Achterblijvers (PowNed), op dezelfde zender, is niet altijd even goed gemaakt. De documentaire volgt vier mensen die een relatie hebben met iemand die opgesloten zit. Wat doet het met je relatie wanneer je geliefde achter slot en grendel zit? Blijf je of ga je weg? Deze vraag, die je ook kan stellen bij een eerste date, krijgt in deze documentaire een heel andere lading. Laura, Harry, Djennah en Ramona vertellen openhartig over hun relatie, hun verleden, hoe hun partner in de gevangenis is beland.

Spelen na gevangenisbezoek

Harry zegt zelf meermaals in de gevangenis te hebben gezeten, „voor dingen van mensen afpakken”, want „waar vroeger geld te halen was, was Harry te vinden”. Djennah gaat haar man in de gevangenis bezoeken, maar mag door de coronaregelgeving slechts twee van haar vier kinderen meenemen naar binnen. In een van de meest subtiel ontroerende scènes spelen haar kindjes net na het gevangenisbezoek luidruchtig en zonder enige blijk van zorgen in de auto, terwijl ze ons vertelt hoe slecht het gaat met haar partner Isa. Hij heeft angst- en paniekaanvallen en hun kind mag hem niet aanraken, omdat hij anders twee weken in quarantaine moet. „Dan moest die twee weken op cel blijven, mag die niet luchten, mag die niet douchen, mag die niet sporten, dat is gewoon onmenselijk.”

First Dates en Achterblijvers vertonen meer gelijkenissen dan je op het eerste gezicht zou denken. Ook in Achterblijvers wil je soms wegkijken, zoals wanneer Ramona haar vriend Gradus voor het eerst ziet sinds hij de gevangenis weer uit mag. Ze zoenen, lief, en lang. „Ik heb je gemist.” Ze omhelzen. „Ik hou van jou.” Op die momenten is de documentaire het sterkst: wanneer die zichzelf toelaat om lang in te zoomen op één persoon, één relatie, één gezin. Wanneer je het gevoel krijgt deze mensen te kennen, en je hun de intimiteit van een weerzien zonder camera’s gunt, omdat je de impact van dat moment – van dat gemis – kan voelen. Helaas zijn er te weinig van zulke momenten: de montage springt te vaak van de een naar de andere persoon, en laat te weinig ruimte om echt in de levens te duiken die zo openhartig met ons gedeeld worden. En waar dit in First Dates past bij het luchtige concept, is het bij Achterblijvers niet de beste vorm.

Op het einde van Achterblijvers blijf je enigszins onvoldaan achter. Je wil meer weten over de opgesloten partners en het gevangenisleven tijdens een pandemie, over de kinderen die opgroeien met een vader die „op een plek zit” waar hij pas weg mag om naar huis te gaan „als hij goed zijn best doet”, aldus Laura. Maar anders dan een date, kan een reeks gelukkig niet enkel beoordeeld worden op de eerste aflevering.