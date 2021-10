Abdulrazak Gurnah wint Nobelprijs voor Literatuur

De 73-jarige Tanzaniaanse schrijver Abdulrazak Gurnah heeft de Nobelprijs voor de Literatuur toegekend gekregen. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Gurnah is bekend van romans zoals Paradise (1994) en By the Sea (2001). Gurnah krijgt de prijs „voor zijn compromisloze en meedogende doordringing in de effecten van kolonialisme en het lot van de vluchteling op de golf tussen culturen en continenten”, aldus het Nobelcomité.

De op het eiland Zanzibar geboren Gurnah wordt geprezen om hoe hij schrijft over de ervaring van de immigrant, volgens het Nobelcomité in de traditie van schrijvers Joseph Conrad en V.S. Naipaul. Gurnah was tot zijn recente pensionering universitair docent in Engelse en postkoloniale literatuur aan de universiteit van Kent in het zuidoosten van Engeland. Zijn laatste werk is de in 2020 uitgebrachte roman Afterlives.

Gurnah wordt sinds de publicatie van het ook in het Nederlands vertaalde Paradise beschouwd als een van de meest prominente postkoloniale schrijvers. Volgens voorzitter Anders Olssen namens de Nobeljury geeft hij in zijn tien romans de ervaring van kolonialisme in Afrikaanse landen weer. Met de literatuurprijs is een prijzengeld gemoeid van tien miljoen Zweedse kroon, omgerekend zo’n 985.000 euro.

In 2020 kreeg Louise Glück de prestigieuze prijs. De 78-jarige Amerikaanse dichter werd toen geroemd door de Zweedse academie om haar „onmiskenbare poëtische stem en sobere schoonheid die het individuele bestaan universeel maakt”. In 2019 won de Oostenrijkse auteur Peter Handke. De Nobelprijs van 2018 werd toegekend aan de Poolse schrijver Olga Tokarczuk.