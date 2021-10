Deze donderdag is het vijftien jaar geleden dat de Russische onderzoeksjournalist Anna Politkovskaja van de krant Novaja Gazeta in Moskou werd vermoord. Dat betekent dat de zaak verjaart en dat de opdrachtgevers van de moord definitief vrijuit lijken te gaan. Ter herdenking publiceerden haar kinderen Vera en Ilja woensdag in Novaja Gazeta een eerbetoon aan hun moeder. Of de opdrachtgever ooit gevonden zal worden? „Het is geen kwestie van leeftijd of verjaring, maar uitsluitend een van politieke wil.”