18 voormalig NBA-basketballers beschuldigd van fraude

Een groep van achttien voormalig NBA-basketballers is in Amerika aangeklaagd voor fraude. Dat meldt persbureau Reuters donderdagavond. Zij zouden facturen voor nooit uitgevoerde medische behandelingen hebben ingediend bij het sociale vangnet van de basketbalcompetitie. De NBA ontving onrechtmatige claims van in totaal 3,9 miljoen dollar (3,4 miljoen euro), waarvan 2,5 miljoen dollar in de zakken van de oud-basketballers zou zijn verdwenen.

De openbaar aanklager ziet in voormalig basketballer Terrence Williams de belangrijkste spil in de omvangrijke fraudezaak. Hij zou tegen betaling valse facturen hebben uitgeschreven aan onder anderen Tony Allen en Glen Davis, die in 2008 samen competitie wonnen met de Boston Celtics. Allen en Davis zouden volgens de door Williams ingediende facturen op precies dezelfde dag op zes dezelfde tanden een kroon hebben laten zetten. Ook zou Davis in Beverly Hills op acht tanden een kroon hebben laten zetten, terwijl hij op dat moment in de staat Nevada verbleef.

De NBA schrijft in een verklaring „volledige medewerking” te verlenen aan de openbaar aanklager. De organisatie noemt de gezondheidsfraude „vooral ontluisterend” omdat het vangnet noodzakelijk is om de gezondheid van NBA-spelers tijdens en na hun carrière te kunnen steunen. De beschuldigde oud-basketballers hebben volgens Reuters nog niet op de aantijgingen gereageerd.