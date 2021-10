Zijn er genoeg achterdeurtjes tussen de VS en China?

‘Maar hij begon!” De verontwaardigde kreet van een schooljongensruzie ligt ook diplomaten en politici voor in de mond zodra conflicten verscherpen. Zij begonnen; wij reageren slechts – defensief, rechtmatig. Helaas ziet de andere partij doorgaans een wereld waarin wij de eerste aanval deden. Dat leidt tot botsende verhalen, uiteenlopende perspectieven, die elk gesprek onmogelijk maken.

Momenteel zitten China en de Verenigde Staten vol in deze narratieve escalatie. Hier zien we het machtsvertoon van de Volksrepubliek richting Taiwan. Maandag zond Beijing 52 jachtvliegen het Taiwanese luchtruim in, een absoluut record. We houden ons hart vast. De tijd tikt tot het jaar 2049, wanneer president Xi Jinping de territoriale eenheid met het afvallige eiland ten laatste wil hebben hersteld.

Vanuit China bezien was het recente Aukus-defensiepact tussen de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk een onverwachte daad van agressie en militarisering. Tot ergernis leidde ook de grote marineoefening ten oosten van Taiwan, afgelopen weekeinde, door Amerikaanse vliegdekschepen en het Britse eskader waarvan het Nederlandse fregat Zr. Ms. Evertsen deel uitmaakt. „Spierballenvertoon van verre landen duizenden kilometers van huis”, noemde een regeringswoordvoerder het eerder dit jaar.

Zeker, wij Nederlanders varen met de Britten mee om – een uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag uit 2016 in de hand – het recht op vrije doorvaart in de Zuid-Chinese Zee te markeren, niet om China te omsingelen. Toch dringt hopelijk langzaam door in Den Haag dat ons land zo partij is geworden in een mondiaal machtsconflict.

De visies van Amerika en China op de toekomstige wereldorde botsen fundamenteel. Een confrontatie in of om de Indo-Pacific tekent zich al zeker tien jaar af. Als openbare verhalen steeds meer naar oorlog wijzen, worden onzichtbare diplomatieke kanalen essentieel. Wat betreft dit soort ‘back-channels’ is er gelukkig wel goed nieuws. Twee aanwijzingen zijn er dat Beijing en Washington in stilte met elkaar spreken.

Ten eerste onthulde journalist Bob Woodward (in het boek Peril) dat Amerika’s hoogstgeplaatste militair, generaal Mark Milley, in de nadagen van Trump tweemaal op eigen titel met Beijing belde, om zijn evenknie te verzekeren dat de VS niet zouden aanvallen. Milley deed dit vlak voor verkiezingsdag en kort na de bestorming van het Capitool, toen niemand de ziedende verliezer in het Witte Huis nog in toom kon houden. Na de onthulling kwam Milley binnenlands onder vuur: was zijn actie illegaal? Spande hij met de Chinezen samen? Relevanter voor de rest van de wereld is dat er, wanneer nodig, tussen de legerleiding van beide grootmachten open lijnen zijn.

Frappanter nog was de gecoördineerde vrijlating, eind september, van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou door Canada – zij zat sinds eind 2018 op Amerikaans verzoek vast in Vancouver – en van de twee Canadezen die China oppakte als vergelding. Beijing ontkende steeds elk verband tussen beide zaken en voerde een kafkaësk proces tegen de Canadezen. Met hun vrijlating, binnen 24 uur na opheffing van Mengs huisarrest, zegt China zonder gêne: ja, het was een vergeldingsactie. Tegelijk tonen Beijing en Washington in staat te zijn tot zoiets moeilijks als een gijzelaarsruil.

Zelden was achterdeurdiplomatie belangrijker voor de wereldvrede dan tijdens de Cuba-crisis: oktober 1962, het ‘heetste’ moment in de Koude Oorlog, toen Amerika en de Sovjet-Unie nabij een vernietigende kernoorlog waren.

Pas jaren later bleek dat president Kennedy en Sovjetleider Chroesjtsjov een geheime deal sloten: de Russen haalden hun raketten van Cuba (dit bespaarde JFK zwaar gezichtsverlies thuis) en in ruil haalden de VS raketten weg uit Turkije (dit onderdeel bleef geheim). Volgens een nieuw boek over de Cubacrisis, The Silent Guns of Two Octobers, zochten beide leiders een vreedzame uitweg, in het geval van Kennedy tegen wilde invasieplannen van zijn militaire adviseurs in. De president vertrouwde zijn eigen diensten niet, onder meer omdat de CIA lekte naar de Republikeinen (zijn echte vijanden, binnenlands); dus regelde hij alles achterlangs. Chroesjtsjov had zich misrekend en was niet uit op hoog spel. Het liep zo met een sisser af.

In juni 1963 zei Kennedy in een grote rede, zowat direct tegen Chroesjtsjov: „Als we onze verschillen niet uit de weg kunnen ruimen, moeten we de wereld veilig maken voor verscheidenheid. Uiteindelijk leven we allen op één kleine planeet. We ademen dezelfde lucht.” Een maand later tekenden de grootmachten een nucleair akkoord én werd de beroemde hotline aangelegd tussen het Kremlin en het Witte Huis.

Misschien moet het ook tussen China en de VS eerst slechter gaan, voor het beter gaat.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof en historicus. Recent verscheen zijn boek Een Europees pandemonium.