Een vriendin van mijn schoonzus heeft al langer een slang. Een wurgslang. Stralend vertelt de vriendin dat het dier vrij mag bewegen in huis. Soms kruipt hij op bed en strekt zich lang uit naast de vriendin, die geraakt is door zo veel slangenliefde. Vol trots vertelt ze dit aan haar dierenarts. Die legt uit dat dat geen liefde is. De slang is aan het meten of hij al lang genoeg is om haar in te slikken.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl