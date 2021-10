Vorige week werd ik wakker in een Noorse trekkershut aan het water. De avond ervoor had ik een bruiloft bijgewoond op een berg, en diep in de nacht was ik afgedaald naar de dichtstbijzijnde camping, haarspeldbocht na haarspeldbocht. Nu scheen voor het eerst in twee weken de zon. Ik at een appel op de kanoaanlegsteiger, met uitzicht op een pittoresk eiland. Er fladderde een witte vlinder voorbij. Vlakbij hing een rood-witte reddingsboei met het opschrift ‘Trygg’. Noors voor veilig. Geborgen.

Ruim twee jaar had ik ernaar uitgekeken, weer eens écht op reis. En ogenschijnlijk was het een vakantie met louter hoogtepunten. Wildkamperen met een nieuwe liefde in een sneeuwstorm. Romantisch havermout koken in de tent. Daarna verder in mijn eentje: kajakken op een bergmeer, omzoomd door gouden berkenbossen. Wafels eten. Bergwandelen. Wildplassen tussen de rendieren. De sprookjesbruiloft. Dat was de versie die ik met het thuisfront deelde. Een Scandinavische idylle.

Wat ik niet deelde waren de momenten ertussen. Zes uur autorijden per dag, de keren dat ik zo moe was dat ik alleen nog kon huilen. En vooral: het dwangmatige gepieker. Wel vaker veranderde mijn hoofd door stress of moeheid in een haperende langspeelplaat, die negatieve gedachten eíndeloos herhaalde. Nu, zonder afleiding van werk of vrienden, bleef de plaat extra vaak hangen. Rumineren, persevereren – dat zijn de termen die de psychologie eraan geeft. Een kwaal verpakt in poëzie, zoals industrieterreinen verhullende namen hebben als ‘Dagpauwoog’ en ‘Morgenstond’.

Objectief lijkt obsessief piekeren een luxeprobleem. Iets waarvan je als buitenstaander zegt: kom op, stap eroverheen, zet die knop om. Als dat niet lukt, is erover zwijgen verleidelijk. Want zelfs al is het nu de Week van de Mentale Gezondheid, psychische problematiek blijft een kwetsbaar thema dat je liever uit de weg gaat, al zorgt dat voor isolement. Niet toevallig is het óók de Week tegen Eenzaamheid. En dus hield ik mijn mond, en reisde verder. Teruggaan zou voelen als falen.

In de zon op de steiger keek ik op Google Maps waar ik hierna naartoe zou gaan – en toen viel mijn oog op de naam van het eiland aan de overkant. Utøya. Met een knoop in mijn maag keek ik opnieuw: de grashelling, de aangemeerde veerboot, de rotsige oevers, de herfstbomen. Opeens begreep ik ook de hijskraan bij de camping: daar werd aan een monument gewerkt. Ik had al geweten dat het eiland in de buurt lag, maar had expres niet de exacte locatie opgezocht, om ramptoerisme te vermijden. En nu zat ik hier, naast de nutteloze reddingsboei, te denken aan 22 juli 2011.

’s Avonds nam ik de boot naar Denemarken, twee dagen eerder dan gepland. Niet langer voelde het als falen. Ik was vooral dankbaar dat ik gewoon kon terugkeren naar huis. Naar de mensen bij wie ik me geborgen voel.

