WHO adviseert grootschalig gebruik van eerste malariavaccin

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om in heel Afrika kinderen te vaccineren tegen malaria. Dat meldt de organisatie woensdag. WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus spreekt van een „historisch moment” en een „doorbraak voor de wetenschap, de gezondheid van kinderen en malariabestrijding”.

Het advies is gebaseerd op eerdere tests met het zogeheten RTS,S-vaccin. Sinds 2019 zijn in Ghana, Kenia en Malawi ruim 800.000 kinderen onder de vijf jaar met RTS,S gevaccineerd. Twee derde van deze kinderen die niet onder een muggennet sliep, werd niet ernstig ziek. De WHO vindt het vaccin daarom veilig genoeg om ook kinderen in andere Afrikaanse landen waarin malaria veel voorkomt te vaccineren. Volgens Ghebreyesus kan het vaccin in combinatie met geïmpregneerde muggennetten en sprays jaarlijks tienduizenden levens redden.

In Afrika sterven volgens de WHO jaarlijks 260.000 kinderen onder de vijf aan malaria. De ziekte wordt overgebracht door malariamuggen. In 2020 groeide het aantal malariasterfgevallen voor het eerst sinds vijf jaar weer. In een vorige maand gepubliceerd rapport van The Global Fund, een internationale organisatie die het einde van epidemieën als malaria wil versnellen, bleek dat de preventie van onder meer malaria door het coronavirus op het tweede plan is geraakt. In een interview met NRC vertelde arts-microbioloog Robert Sauerwein al dat vaccins de doorslag kunnen geven in de strijd tegen de ziekte.