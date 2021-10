‘VVD-miljarden gaan niet helpen’

Gaat de strenge Nederlandse begrotingscultuur, berucht in de hele EU, op de schop? Het is wat de VVD woensdag wil doen geloven. Op de eerste dag van de financiële beschouwingen, het debat over het financiële en fiscale beleid van het kabinet, valt de partij op met een betoog om urgente, grote investeringen in klimaat, defensie, onderwijs of de bouw van woningen te betalen met een hogere staatsschuld.

„We zijn een zuinig land, maar we moeten niet gierig worden”, zegt VVD-Kamerlid Eelco Heinen. „We moeten de ruimte die we hebben nu benutten, zeker gezien de uitdagingen waarvoor we staan, en de lage rente die we nu betalen.” Nederland kan door die lage rente vrijwel gratis lenen, met een staatsschuld onder de Europese grens van 60 procent heeft Nederland een zeer kredietwaardige reputatie. Naast het eerder al opgetuigde ‘Wopke-Wiebesfonds’ (20 miljard) kan er prima een „Nationaal Herstel- of Transitiefonds komen”, zegt Heinen. Overigens zonder een concreet bedrag te noemen, al circuleert al snel een som van tussen de 40 en 60 miljard euro.

Er zijn woensdag meer grote plannen met de Miljoenennota. Het CDA maakt zich sterk voor een andere begrotingscyclus: de presentatie van de begroting moet worden verplaatst van Prinsjesdag in september, pal na de zomervakantie, naar het voorjaar. Dat geeft de Tweede Kamer meer tijd om invloed uit te oefenen op de kabinetsplannen, en maakt de Kamer dus sterker, betoogt Kamerlid Inge van Dijk.

Verschillende partijen, van links tot rechts, willen bovendien dat er meer aandacht komt voor een ‘bredere’ begrotingsmethode, waarbij niet alleen naar bbp wordt gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar biodiversiteit of de effecten van beleid op latere generaties of op andere landen.

Maar het is Heinen die de show steelt met zijn voorstel om meer te gaan lenen. Het idee staat ook in een formatiestuk, dat dinsdag al is gelekt aan de NOS. Daarin wordt gesproken over de mogelijkheid van „incidentele pakketten om lopende problematiek rond stikstof, klimaat en achterstallig onderhoud aan te pakken”. Ook daarin geen bedragen, maar de denkrichting is duidelijk: onder een eventueel kabinet-Rutte IV kan de staatsschuld best omhoog.

Heinen zegt er wel meteen bij dat dit niet betekent „dat de geldsluizen zomaar open kunnen”. Er moeten garanties komen dat het geld ook echt goed wordt besteed. Het gaat, zegt hij, om eenmalige uitgaven. Voor structurele verhogingen moet gewone dekking worden gevonden.

Meteen is er kritiek, ook van de ChristenUnie, een van de drie partijen waarmee de VVD nu aan de formatietafel zit. „Als ik de VVD de incidentele vlucht naar voren zie nemen, dan denk ik: oei, dan zullen ze structureel de duimschroeven willen aandraaien”, zegt Pieter Grinwis. Oftewel: ook in dit plan blijft het vast zuinigheid troef. Het CU-Kamerlid vindt het woord ‘incidenteel’ problematisch. Het oplossen van het stikstofprobleem zal zeker „tien, vijftien jaar” duren. En bij klimaat en energie gaat het om transitieperiodes „van zeker 30 jaar”. Grinwis: „Wanneer is incidenteel eigenlijk nog incidenteel en wanneer wordt het structureel?”

„Ik ben blij dat de VVD het taboe op verhoging van de staatsschuld heeft losgelaten”, zegt Kamerlid Bart Snels (GroenLinks). „Dat is in ieder geval al winst.” Volgens Snels stammen de Europese begrotingsregels (60 procent staatsschuld en 3 procent begrotingstekort) „uit een oude tijd” en is het goed om daar soepeler mee om te gaan. Maar net als Grinwis valt ook Snels over het eenmalige karakter van het VVD-plan. „We spreken over heel grote transities, of het nou over klimaat gaat, over stikstof, of over de woningmarkt. Die kun je niet alleen met incidenteel geld doen.”

Afkoopsom

Henk Nijboer (PvdA) noemt het voorstel een „afkoopsom”, om spanningen binnen een eventuele nieuwe coalitie bij voorbaat weg te nemen. Een oplossing voor een politiek probleem, kortom, en niet voor „de grote problemen van deze tijd”. Roepen dat je heel veel geld gaat uitgeven, terwijl je verder geen plan hebt, maakt problemen alleen maar erger.

Het Kamerlid wijst op het Wopke-Wiebesfonds: het uitgeven van die miljarden lukt maar mondjesmaat doordat veel investeringsvoorstellen benedenmaats blijken te zijn. Iets soortgelijks is gaande met de 8,5 miljard euro die het kabinet in februari – eenmalig – vrijmaakte voor het onderwijs. Het geld schiet alle kanten op, maar of de problemen in het onderwijs er structureel mee worden opgelost, is hoogst onzeker.

Nijboer heeft niets tegen eenmalige uitgaven, zegt hij tegen Heinen. „Er zijn best incidentele dingen, zoals stikstof en zo. Maar de onderwijskwaliteit gaat achteruit. Daar heb je structureel geld voor nodig.”

Volgens Heinen loopt Nijboer „vooruit op een uitkomst waarvan we nog niet eens weten hoe die eruit gaat zien”. In de formatie zal het plan volgens hem handen en voeten krijgen. „Ik ben er vrij optimistisch over dat we hier uit kunnen komen.”