Tekort aan studentenwoningen neemt toe met ruim 20 procent

In slechts één jaar tijd is het tekort aan studentenwoningen toegenomen met 4.500. Daarmee komt het tekort uit op 26.500 in totaal, een stijging van bijna 20,5 procent. Dat schrijft kenniscentrum Kences in de woensdagavond verschenen Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS).

Dat de krapte zo sterk opliep heeft voor een groot deel te maken met de coronapandemie. „Vanwege het online onderwijs bleven meer studenten thuis wonen”, vertelt Kences-directeur Jolan de Bie telefonisch. „Die gaan nu op kamers, samen met de studenten van dit jaar. Daar komen nog de internationale studenten bij die eerder niet naar Nederland waren gekomen.” Tot slot was er ook een hoger slagingspercentage bij de eindexamens, waardoor meer jongeren aan een studie konden beginnen.

Kences verwacht dat het aantal studenten dat op kamers woont de komende acht jaar toeneemt met zo’n 57.000 mensen. Het aantal universitaire studenten neem toe en doe wonen vaker op kamers dan hbo-studenten.

Tussen nu en 2025 worden er volgens Kences 16.500 studentenwoningen bijgebouwd. „Zelfs als al deze studentenwoningen er daadwerkelijk komen, dan loopt het tekort aan studentenwoningen fors op”, zegt De Bie. Het kenniscentrum raadt gemeenten aan om niet alleen de pijlen op nieuwbouw te richten, maar ook ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk studentenhuizen als zodanig behouden blijven - en niet bijvoorbeeld worden omgebouwd tot gezinswoning.

Thuis blijven wonen

Vanwege de grote kamertekorten kiezen sommige studenten ervoor om niet een studie ver van hun ouderlijk huis te volgen, omdat ze vrezen geen huisvesting ter plekke te kunnen vinden. „Dit betekent verspilling van motivatie en talent”, aldus De Bie. De steden met de ergste krapte waren, net als in 2020, Amsterdam, Delft, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch en Utrecht.

Ook worden kamers duurder voor studenten: momenteel besteden zij 46 procent van hun inkomen aan hun huur, dat was twee jaar eerder nog 43 procent. Volgens Kences kiest bijna de helft van de thuiswonende studenten ervoor niet op kamers te gaan, omdat de huurprijzen te hoog zijn. Verder is het aantal studio’s, kleine zelfstandige woningen, in negen jaar tijd verdubbeld. Daardoor wonen studenten vaker in zo’n woning, in plaats van op kamers.

Lees ook: De student van nu woont thuis of in een studio