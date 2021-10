Sterilisatie als reactie op de crisis

‘Er is geen ruimte voor nog meer mensen.” Daarvan is beeldend kunstenaar Tinkebell overtuigd. Om de uiterste consequentie daarvan te laten zien, maakte ze in 2013 de film Save our Children. Centraal stond het tekort aan fosfaat in de wereld. Aan het einde van de film liet ze zich steriliseren. „Het fosfaatprobleem wil zeggen: grondstoffen raken op, waardoor we onvoldoende voedsel kunnen produceren voor de wereldbevolking. Dit gaat op vrij korte termijn gebeuren maar toen ik de film maakte, stond dit nog nergens op de politieke agenda.”

Door de film gebeurde dat wel. Dat wil niet zeggen dat er direct voldoende aan een oplossing wordt gewerkt, maar „een oplossing kan pas beginnen als het een agendapunt wordt”.

Tinkebell gelooft meer in politieke oplossingen dan in individuele. Als individu kan je proberen „de politiek te sturen naar oplossingen”.

Het is niet aan de kunstenaar om verandering te bewerkstelligen. „Het aardige van de kunstenaar is dat deze nooit iets moet”, vindt Tinkebell. Er hoeft niets in de kunst, maar het kan wel. „Kunstenaars hebben de mogelijkheid en ik ervaar dat als een grote verantwoordelijkheid. Maar niet elke kunstenaar hoeft het ook zo te ervaren.”

Na het kunstwerk waarin ze de voedselcrisis verwerkte en zelf overging tot de uiterste consequentie, kwamen er meer projecten waarin ons gedrag op de toekomst, het gevolg van politieke beslissingen centraal stond .

Momenteel werkt ze aan een klimaatproject rondom Tata Steel, en de ophef rondom de uitstoot die verdoezeld is. In februari werd ze door bewoners uit Wijk aan Zee gevraagd of ze eens wilde komen kijken. „Ze hadden daar een vergelijkbaar probleem als de mensen in Groningen met de aardbevingen: ook hier waren Den Haag en de Randstad aanvankelijk gewoon niet geïnteresseerd. Ze kregen het probleem niet op de politieke agenda. Inmiddels is dat veranderd, maar ze vroegen mij of ik kon komen kijken en misschien een project kon doen om het probleem zichtbaar te maken en er aandacht voor te vragen.”

Met een magneet verzamelde ze fijnstof om te kijken of ze de lucht kon weergeven rondom de planten die daar in de duinen groeien. „Er is zó veel fijnstof, echt heel vies.”

Hoe vies is te zien in mei volgend jaar als haar werken uit de serie Flora Tata Metallica te zien zullen zijn bij galerie Torch Gallery in Amsterdam.

Kunst & klimaat Klimaat is in de kunstwereld een hot topic. Hoe ver reiken de tentakels van de kunst? Welke muziek gaat ons helpen te voelen, welke beeldende kunst te beseffen, welke films om te weten? Apocalyptische films In films is de aarde al vaak verwoest

In films is de aarde al vaak verwoest Klimaatkunst In de klimaatcrisis schiet kunst vaak tekort

In de klimaatcrisis schiet kunst vaak tekort Interview Finse kunstenaar maakt zelf natuur

Finse kunstenaar maakt zelf natuur Duurzame kunstenaar Neil Young tourt elektrisch

Neil Young tourt elektrisch Duurzame kunstenaar Fagottist Bram van Sambeek vliegt niet

Fagottist Bram van Sambeek vliegt niet Duurzame kunstenaar Kunstenaar Tinkebell kiest voor kinderloos

Kunstenaar Tinkebell kiest voor kinderloos Architectuur Duurzaam bouwen doe je met hout

Duurzaam bouwen doe je met hout Theater In klimaattheater spreekt de aarde

In klimaattheater spreekt de aarde Popmuziek Zingen over het klimaat blijft lastig

Zingen over het klimaat blijft lastig Interview Zangeres Nynke Laverman kiest voor slow

Zangeres Nynke Laverman kiest voor slow Interview Componist Tim Kliphuis doet er wat aan

Componist Tim Kliphuis doet er wat aan Tips Klimaat & Kunst