Ruim 150 asielzoekers in Ter Apel slapen noodgedwongen op stretchers

Meer dan 150 asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag noodgedwongen op stretchers van het Rode Kruis geslapen, omdat er geen bedden in de noodopvang beschikbaar waren. Dat laat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) woensdag weten aan NRC. De noodoplossing is een direct gevolg van de volle opvanglocaties in het hele land. Volgens het COA is het nog onduidelijk of asielzoekers ook de komende dagen op stretchers moeten slapen.

Asielzoekers in Nederland gaan meestal eerst naar Ter Apel, een plaats in Groningen, waar zij zich aanmelden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Mensen die aan het einde van de dag nog niet zijn geregistreerd, komen in de nachtopvang terecht. Die was afgelopen nacht vol, waardoor asielzoekers geen bed konden krijgen.

Ondertussen blijft een militaire kazerne in het Gelderse Harskamp langer open dan aanvankelijk was voorzien, voor maximaal 750 asielzoekers. De bedoeling was dat de opvanglocatie op 4 oktober zou sluiten, maar door de noodsituatie is anders besloten. In augustus zorgde de opening van het opvangcentra voor protesten in Harskamp. Inwoners waren woedend en schreeuwden leuzen als „eigen volk eerst”. De politie moest uiteindelijk ingrijpen. Er werden destijds onverwacht 800 asielzoekers in het dorp opgevangen. Ditmaal heeft het gemeentebestuur wel gepraat met de Dorpsraad Harskamp.

Het defensieterrein op het Marine Etablissement in Amsterdam wordt na een eerdere sluiting opnieuw gebruikt als opvang voor 300 asielzoekers. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair staatssecretaris Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD) dat beide locaties tot uiterlijk eind oktober worden ingezet.

De krapte op opvanglocaties heeft ook te maken met de hoge woningnood in Nederland. Momenteel verblijven 11.000 zogeheten statushouders in asielzoekerscentra, die de opvangcentra eigenlijk moeten verlaten maar geen woning kunnen vinden. Gisteren bevestigde het COA al dat zij tientallen hotels en vakantieparken benaderen om als tijdelijke opvang te dienen voor asielzoekers.