Rode Kruis wilde achterblijvers in Afghanistan helpen, maar BuZa negeerde aanbod

Het Rode Kruis heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken eind augustus aangeboden om mensen die er niet in slaagden Afghanistan tijdig te ontvluchten hulp aan te bieden. Het ministerie ging niet in op dit aanbod, meldt de Volkskrant woensdag. Er werd onder meer psychosociale hulp aan achterblijvers en het opzetten van hulplijnen aangeboden.

Volgens Buitenlandse Zaken was de hulp niet nodig, omdat het departement hier „eigen mensen” voor zou hebben. „We hebben daar veel aandacht aan besteed, omdat veel medewerkers met zeer moeilijke omstandigheden geconfronteerd zijn geweest”, laat het ministerie tegenover de Volkskrant weten. Daarbij wordt ook met Defensie samengewerkt. Er is „nooit sprake” geweest van een rol voor het Rode Kruis hierin.

Oud-voorzitter van de militaire vakbond AFPM Anne-Marie Snels noemt het niet aannemen van het aanbod tegenover de Volkskrant „schandelijk en heel onverstandig”. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP hebben om opheldering gevraagd.

Medio augustus viel de Afghaanse hoofdstad Kabul in handen van de Taliban, nadat kort daarvoor president Ashraf Ghani het land was ontvlucht. In de twee weken daarop werden via de internationale luchthaven, die nog beheerd werd door Amerikaanse militairen, duizenden Afghanen geëvacueerd. Ook Nederland ontzette meerdere staatsburgers en Afghanen die voor de Nederlandse missie in het land hadden gewerkt. Eind augustus werd de luchtbrug met Kabul beëindigd.

