Rechter: betalen voor anticonceptie is geen discriminatie

Het is geen discriminatie als vrouwen boven de 21 jaar zelf hun anticonceptiemiddelen moeten betalen. Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdagmiddag geoordeeld in een zaak die was aangespannen door vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann en andere belangenbehartigers.

Bureau Clara Wichmann wil dat anticonceptiemiddelen weer vanuit de basisverzekering worden vergoed omdat het oneerlijk zou zijn dat vrouwen moeten opdraaien voor de kosten ervan. Lang niet alle vrouwen kunnen dat zelf betalen terwijl goede toegang tot anticonceptie noodzakelijk is om besluiten te nemen over het krijgen van kinderen, stelt de organisatie. Het bureau baseerde zich onder meer op het VN-Vrouwenverdrag dat lidstaten verplicht om anticonceptie toegankelijk te maken.

De toegang tot anticonceptie is in Nederland goed geregeld, oordeelt de rechter echter. Zo is er een ruime selectie aan anticonceptiemiddelen verkrijgbaar. Volgens het vonnis zijn die goed te betalen waardoor vrouwen niet belemmerd worden in hun keuze daarvoor. Van discriminatie kan daarom geen sprake zijn, ook omdat vrouwen geen toestemming nodig hebben om aan anticonceptiemiddelen te komen, aldus de uitspraak.

Gelijkwaardigheid

Toch constateert de rechtbank dat niet alle relaties gelijkwaardig zijn. Dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat beide partners van een stel de kosten samen delen. Het kosteloos beschikbaar maken van anticonceptie kan bijdragen aan het verminderen van die ongelijkwaardigheid. Die wordt alleen niet veroorzaakt doordat de overheid die anticonceptie niet gratis aanbiedt, oordeelt de rechter.

Bureau Clara Wichmann zegt teleurgesteld te zijn omdat het huidige systeem voorlopig in stand blijft. Het blijft discriminatie dat vrouwen voor de kosten opdraaien terwijl „iedereen ervan profiteert”, verklaart de vrouwenrechtenorganisatie.

Anticonceptie werd in 2011 onder het kabinet-Rutte I uit het basispakket gehaald. Sindsdien krijgen alleen meisjes onder de 18 jaar de kosten vergoed. Voor vrouwen tussen de 18 en 21 jaar worden de kosten van het eigen risico afgetrokken. Vanaf 21 jaar moeten vrouwen zelf betalen voor anticonceptie, al dan niet via een aanvullende verzekering.

De rechter benadrukte woensdag dat hoewel het vergoeden van anticonceptie niet via de juridische route kan worden afgedwongen, de politiek nog altijd kan beslissen het anders te doen. De Tweede Kamer nam in februari een motie van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken aan over het opnemen van anticonceptie in het basispakket. Toenmalig demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) verklaarde dat een volgend kabinet hierover een definitief besluit moet nemen, gezien de hoge kosten. Die worden geschat op tussen 25 en 60 miljoen euro per jaar.