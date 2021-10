The Guilty

De Deense thriller Den Skyldige (The Guilty) was een van de beste films van 2018. De nagelbijter speelde zich geheel op één locatie af, de alarmcentrale van een politiebureau waar een gefrustreerde politieagent telefoontjes beantwoordt. Als hij een angstige vrouw aan de lijn krijgt, vermoedt hij dat zij is ontvoerd. Als hij vlak erna ook haar nog bangere dochtertje spreekt, belooft de agent haar moeder koste wat kost te redden. Gaat dat lukken? De film was een groot succes, waarna er al snel sprake was van een Amerikaanse remake. Deze ging in première op Netflix, en heeft een hoofdrol van Jake Gyllenhaal. In grote lijnen is de plot hetzelfde, maar wat er wel veranderd is pakt slechter uit. Dat The Guilty zich afspeelt in Los Angeles ten tijde van hevige bosbranden voegt extra spanning toe: door de rookontwikkeling kan de politie niet zien welke kleur het busje heeft waarin de gekidnapte vrouw zit.

In de Deense versie is de agent behoorlijk arrogant en vrij kil, met plotselinge woede-erupties. Gyllenhaal is in alles veel intenser. Hij is vanaf het begin een getormenteerd man wiens emoties vrijwel niets te raden overlaten. Net als in het origineel hangt hem een rechtszaak boven het hoofd. Maar hier ligt de gestresste politieagent ook nog eens in scheiding, met een foto van zijn lieftallige dochtertje op zijn telefoon en een astma-inhalator in de aanslag. Als in de climax duidelijk wordt dat het einde is veranderd, minder duister dan de Deense film, blijkt maar weer eens dat aan het origineel niet te tippen is. Met de stemmen van Riley Keough, Peter Sarsgaard en Ethan Hawke. Netflix, 91 minuten.

Britney vs. Spears

Na het veelbesproken Framing Britney Spears is er alweer een documentaire over de situatie rondom Britney Spears. De 39-jarige popster stond dertien jaar onder curatele van haar vader Jamie Spears. Hij had volledige controle over haar leven, geld en bezittingen. Als reactie hierop kwam de #FreeBritney-beweging op gang. Onlangs werd de vader ontzet als curator. Britney vs. Spears zet alle ontwikkelingen op een rij. Netflix, 93 minuten.

Among the Stars

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA liet een filmploeg van Disney toe voor deze zesdelige documentaireserie. Among the Stars volgt onder meer astronaut Chris Cassidy (1970) tijdens de voorbereidingen op zijn laatste missie op het internationale ruimtestation ISS. Camera’s volgen Cassidy en zijn team zowel op aarde als in de ruimte. De astronauten filmen zichzelf ook terwijl ze vertellen over hun ervaringen. Disney+, 6 afleveringen.