Nobelprijs Scheikunde voor versnellen chemische reacties

De Duitser Benjamin List (1968) en de Amerikaan David MacMillan (1968) krijgen de Nobelprijs voor Scheikunde voor hun onderzoek aan katalyse met kleine moleculen. Met katalysatoren zijn chemische reacties te versnellen. Dat maakte het Nobelcomité woensdagochtend bekend.

Veel chemische reacties verlopen traag of inefficiënt. Katalysatoren kunnen reacties versnellen en de benodigde energie verlagen, zonder zelf verbruikt te worden. Katalysatoren zijn onmisbaar voor het produceren van stoffen op industriële schaal. Naar schatting 35 procent van het wereldwijde BNP is terug te voeren op efficiënte katalyse, volgens het Nobelcomité.

Tot voor kort dachten onderzoekers dat voor de katalyse van reacties enzymen of grote metaalcomplexen nodig waren. List en Macmillan ontwikkelden in 2000 onafhankelijk van elkaar een derde type, waarbij kleine organische moleculen als katalysator worden gebruikt. Nét voordat List in januari 2000 zijn ontdekking publiceerde, stuurde MacMillan zijn manuscript op naar een wetenschappelijk tijdschrift.

Sinds 2000 heerst er ‘goudkoorts’ onder chemici om meer van deze moleculen te vinden, volgens het Nobelcomité. Doordat deze moleculen tegelijkertijd in een grote cascade van reacties kunnen werken, bespaart de methode energie en vermindert het chemisch afval.

Virusremmer en strychnine

De virusremmer oseltamivir (Tamiflu) kan dankzij deze technologie bijvoorbeeld in vijf stappen gemaakt worden in plaats van twaalf. Voor de synthese van de giftige stof strychnine waren in 1952 nog 29 reacties nodig, met deze nieuwe techniek nog maar twaalf. Het hele productieproces is 7.000 keer efficiënter.

MacMillan gebruikte aanvankelijk moleculen met een metaalkern als katalysator. Deze moleculen waren kwetsbaar, bijvoorbeeld als er vocht bij kwam, en MacMillan vroeg zich daarom af of een stabiel, klein organisch molecuul als katalysator te gebruiken was. Organische moleculen bestaan uit elementen zoals zuurstof, koolstof en stikstof en die komen van nature veel voor en zijn makkelijk te verkrijgen. Hij ontwikkelde organische moleculen die inderdaad een reactie konden katalyseren die leidde tot ringvormige moleculen. MacMillan muntte de term ‘organokatalyse’ voor deze methode.

List gebruikte het aminozuur proline om een reactie te katalyseren waarbij twee koolstofatomen aan elkaar worden gesmeden. Proline is een simpel en goedkoop bestanddeel van eiwitten. Proline bleek zelfs in staat de omzetting van moleculen in een specifiek ‘spiegelbeeld’ (isomeer) te katalyseren.

List zei in een eerste reactie: „Ik zat aan het ontbijt met mijn vrouw op vakantie in Amsterdam en ineens zag ik dat een Zweeds telefoonnummer me belde. Een onvergetelijk moment.”

Het geldbedrag dat met de Nobelprijs gepaard gaat is dit jaar vastgesteld op 10 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 986.000 euro. List en MacMillan krijgen ieder de helft van de prijs.