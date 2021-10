Nee, uw labradoodle is dus echt niet hypoallergeen

Stel, je wilt een huisdier maar je bent er allergisch voor. Kan dat? Of moet je dan voor de rest van je leven aan de allergiepillen? Dat laatste is in ieder geval niet gezond, zegt Mijke Breukels, kinderarts en allergoloog van het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond. „Allergietabletten zijn een noodoplossing. Prima om een pil te nemen als je op bezoek bent bij iemand met een huisdier, maar het is de vraag welke schade de chronische prikkeling van allergenen aan je luchtwegen op de lange termijn veroorzaakt.”

Eerst maar eens de oorzaak van een allergische reactie. Die ligt bij het immuunsysteem, dat indringers buiten moet houden. Er zijn verschillende theorieën voor de reden waarom het soms ook op dieren reageert, zegt Breukels. „We leven tegenwoordig heel schoon, waardoor het afweersysteem minder werk heeft aan parasieten en bacteriën. En dan richt het zich op andere, onschuldige allergenen.”

Hoe gevoelig je bent voor allergieën hangt af van een aantal zaken. Allergie kan erfelijk zijn. En een aantal zaken rond de geboorte speelt een rol. Kinderen die via een keizersnee geboren worden, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van allergieën. Kinderen die borstvoeding krijgen, zijn er juist minder gevoelig voor.

Het zijn meestal de huidschilfers, speeksel of urine van een hond of kat die een allergische reactie oproepen. Het heeft dus niks te maken met hun vacht of haren, zoals mensen soms denken.

En als je nou een huisdier neemt dat minder allergenen uitscheidt, een zogenaamde hypoallergene hond of kat? Breukels is daar stellig over: die bestaan niet.

Dat zegt ook dierenarts Kelly Kessen, werkzaam bij stichting Dier&Recht. Mensen die zeggen dat ze een oplossing vonden in een ‘hypoallergeen’ huisdier, waren niet allergisch voor dieren volgens haar. „Mensen denken allergisch te zijn voor een hond, terwijl ze eigenlijk allergisch zijn voor bijvoorbeeld huisstofmijt. Dat testen ze dan niet verder. Vervolgens blijken ze geen reactie te krijgen bij een labradoodle en denken ze dat die ‘hypoallergeen’ is. Maar dat is dus niet zo.”

Kessen deed samen met twee immunologen onderzoek naar ‘hypoallergene dieren’. Ze maakt zich druk om het „hardnekkige” verhaal dat die bestaan, omdat het dieronvriendelijk is om deze rassen in stand te houden vanwege een drogreden. „Naaktkatten hebben geen haar en geen snorharen. Terwijl ze die nodig hebben om te communiceren en om hun huid te beschermen.”

Wil je toch per se een huisdier en ben je echt allergisch, dan wordt er soms gekeken naar immunotherapie. Gedurende drie jaar word je geprikt om je immuunsysteem te heropvoeden, zodat het went aan de stof en leert dat het er niet op hoeft te reageren. Dat heeft tot prima resultaten geleid bij mensen die allergisch zijn voor pollen, huisstofmijt en insectengif. En het wordt zelfs gebruikt voor honden die allergisch zijn voor mensen.

Maar voor mensen met een dierenallergie is het veelal geen oplossing, zegt Breukels. „De resultaten zijn minder goed. We gebruiken het alleen soms bij mensen die beroepsmatig met katten in contact komen. Dierenartsen bijvoorbeeld, of ambulancemedewerkers die anders een huis niet kunnen betreden. Voor een hondenallergie is helemaal nog geen geschikte therapie.”

Is er dan helemaal geen optie als je allergisch bent? Hamsters, vogels, slangen: als je pech hebt, kun je in principe voor elk dier allergisch zijn. Behalve vissen. Dat is de enige diersoort waar geen allergische reactie op bekend is. Al waarschuwt Kessen wel: „Een goudvis in een kom is hartstikke zielig. Als je vissen wil houden, doe het dan wel op een goede manier. In een groot aquarium met meerdere vissen.”