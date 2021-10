Met Xander Bogaerts koestert het Nederlands honkbal een wereldspeler in een wereldsport

‘Xander Bogaerts puts the Red Sox on top”, staat op de website van Major League Baseball (MLB) onder een filmpje waarop de honkballer de bal in de tribunes van Fenway Park slaat. The Boston Globe is eveneens lovend over de homerun van Bogaerts en The New York Times kan niet anders dan concluderen dat de Arubaan een einde aan het seizoen van de Yankees heeft gemaakt. De 29-jarige international van het Nederlands ‘Koninkrijksteam’ is de grote leider van de Red Sox – die het nu in de eerste ronde van de play-offs in de American League opnemen tegen Tampa Bay Rays – maar in Nederland is het nauwelijks nieuws. „Wat Bogaerts presteert is echt ongekend”, stelt Ton Hofstede, die jarenlang als scout voor clubs in de MLB actief was. „Hij is de captain van een heel grote organisatie. Uniek voor iemand die in Oranje speelt.”

De ster van Bogaerts is in Noord-Amerika allang gerezen. Dertien jaar geleden kwam hij als talentvolle tiener in dienst van de Red Sox. Hij overtrof sinds zijn debuut op 20 augustus 2013, tegen San Francisco Giants, alle verwachtingen. Bogaerts wist direct in zijn eerste seizoen met de Red Sox de World Series te winnen. Die prestatie herhaalde hij in 2018. En nu ligt de weg naar de titel opnieuw open. De rechtshandige honkballer wordt gezien als een van de beste korte stops in de MLB, is na Max Verstappen de meest verdienende Nederlandse topsporter (104 miljoen euro in zes jaar) en is de succesvolste sporter die zijn geboorte-eiland Aruba voortbracht. „Als hij speelt kijkt heel Aruba”, stelt Hofstede. „Daar is hij echt een voorbeeld voor de honkballende jeugd.”

Bogaerts is het boegbeeld van een zeer succesvolle generatie profs, wier wortels op de Benedenwindse Eilanden liggen. Hij keek als jonge speler uit het zuidelijke kustplaatsje Sint Nicolaas op tegen Arubaanse profs als Sidney Ponson en Calvin Maduro, maar hij heeft zijn voorbeelden inmiddels ruim overtroffen. Tegelijkertijd voltrok zich een zelfde proces op Curaçao, waar talentvolle honkballers als Andrelton Simmons, Kenley Jansen, Didi Gregorius, Jurickson Profar en Ozzie Albies in de voetsporen traden van Hensley Meulens en Andruw Jones. „Als je kijkt naar het aantal inwoners en hoeveel spelers daarvan de Majors hebben gehaald, dan zijn Aruba en Curaçao de beste honkballanden ter wereld”, stelt Hofstede, die binnenkort weer naar Curaçao vertrekt. „Naast Bogaerts doen Jansen [Los Angeles Dodgers] en Albies [Atlanta Braves] nu ook nog mee om het kampioenschap, Het succes heeft met een mix van factoren te maken. Dat ze vaak over atletische lichamen en ‘zachte handen’ beschikken is bij honkbal een groot voordeel.”

Tweelingbroer

Honkbal is sport nummer één op de Nederlandse eilanden voor de kust van Venezuela. Wie ervan droomt om net als Bogaerts prof te worden, is aangewezen op de Verenigde Staten. Degenen die afvallen in de ratrace om een plek in de MLB komen niet zelden in de Nederlandse hoofdklasse terecht. Zoals Jair Bogaerts, de tweelingbroer van Xander, die afgelopen seizoen met Hoofddorp Pioniers vroegtijdig afhaakte in de strijd om de Holland Series. Tussen honkballen in Boston en Hoofddorp zit een wereld van verschil. Niet zelden komen de honkballende broers wel allebei uit voor het Nederlands team. Ieder op hun eigen niveau.

Zo maakte Xander Bogaerts aan het begin van zijn loopbaan furore door in oktober 2011 als 19-jarige met het Nederlands team in Panama het WK te winnen. Destijds nog een WK zonder profs uit de Major League. Twee jaar later debuteerde Bogaerts als derde honkman bij de World Baseball Classic – de voorloper van de World Cup die in 2023 weer op het programma staat en waaraan wél de beste honkballers ter wereld mee mogen doen. Hofstede: „Bogaerts haalde twee keer met de beste Nederlandse profs de laatste vier. Maar dat voltrok zich grotendeels buiten het zicht van het Nederlandse publiek.”

Xander Bogaerts na zijn homerun in de ‘alles-of-nietswedstrijd’ tegen de New York Yankees. Foto CJ Gunther/EPA

Het is niet anders als Bogaerts met de Red Sox in de wildcardgame voor een Amerikaans miljoenenpubliek New York Yankees-pitcher Gerrit Cole in de eerste inning met een homerun te kijk zet. Fenway Park ontploft bijna als Bogaerts de eeuwige rivaal in de ‘alles-of-niets-wedstrijd’ snel op achterstand zet. In de zesde inning scoort hij zijn tweede punt waarmee zijn aandeel in de 6-2 overwinning heel groot is. „We moeten hiervan genieten”, zegt hij na afloop tegen de media. „Ik had zo’n wedstrijd nog nooit gespeeld. Het moest hierin gebeuren.”

In het Nederlandse honkbal wordt Bogaerts gekoesterd als een wereldspeler in een wereldsport, maar bij het grote publiek is hij relatief onbekend. „De dertigduizend honkballiefhebbers in Nederland weten natuurlijk hoe bijzonder de prestaties van Bogaerts zijn”, legt Hofstede via de telefoon uit. „Maar als Bogaerts door de Amsterdamse Kalverstraat loopt zullen weinigen hem herkennen. Bij de verkiezing van sportman van het jaar is hij nooit in beeld. Er ligt een taak voor de honkbalbond [KNBSB] om iets met het succes van Bogaerts en andere topspelers uit Aruba en Curaçao te doen.”

Fantastische voorbeelden

Tjerk Smeets, technisch directeur van de KNBSB en oud-honkbalinternational, maakte Bogaerts op verschillende toernooien van nabij mee. „Ik zag hem als broekie op het WK van 2011 voor het eerst”, legt de voormalige catcher uit. „Toen zag ik al wel dat Bogaerts een enorm talent was, maar dat hij daarna zo snel zou doorbreken en zover zou komen is echt indrukwekkend. Zowel in offensief als in defensief opzicht behoort hij tot de absolute top. Het is jammer dat er in Nederland zo weinig aandacht voor is.”

Smeets begrijpt dat Bogaerts en zijn generatiegenoten uit de MLB fantastische voorbeelden kunnen zijn voor de Nederlandse jeugd in Amsterdam, Rotterdam, Hoofddorp of Bussum, maar ze zullen altijd in de schaduw blijven van voetballers als Frenkie de Jong of Memphis Depay. „Hoe groot de prestatie van Bogaerts ook is, we zijn een voetballand”, stelt Smeets. „Dat is soms best frustrerend. Heel veel kunnen we er niet aan veranderen. Een optreden van Bogaerts en andere profs voor een Nederlands publiek is vrijwel onmogelijk. Dat laat de MLB niet toe en bovendien zouden de verzekeringspremies onbetaalbaar zijn. Dat is nu eenmaal de realiteit.”