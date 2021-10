Och och, wat een armzalig moestuinjaar was het toch. Misschien herinnert u zich dat ik hier in juni verslag deed van de pogingen van vriendin M en mij om in het vijftien vierkante meter tellende buurttuintje dat wij voor de duur van dit tuinseizoen onder onze hoede hadden iets eetbaars te kweken. Ik schreef toen nog enigszins gegeneerd dat we waarschijnlijk iets te laat begonnen waren met zaaien en dat ons lapje aarde wat magertjes afstak bij dat van onze buurttuinburen. Maar daar kijk ik inmiddels toch ietsiepietsie anders naar.

M en ik konden er helemaal niets aan doen dat onze uien en knoflook wegrotten voordat ze het embryonale stadium ontgroeid waren. Het was ook echt niet onze schuld dat de bietjes Madurodam-modelletjes bleven. Dat de sperziebonenoogst een ons of twee bedroeg en de chilipeperoogst nul, daar hoefden we ons geenszins voor te schamen. Het was, zo weet ik inmiddels, simpelweg een moestuinjaar from hell.

Met opluchting – nee, geen leedvermaak, bent u betoeterd – las ik afgelopen zomer in de media de horrorverhalen van collegamoestuiniers. In het AD kwam een man aan het woord die al meer dan twintig jaar een volkstuin onderhield en ook bij hem wilde niets lukken. In Trouw bekende een professionele tuinder dat hij op zeker moment, toen de slakken naast de sla en de paksoi ook nog de boerenkoolplantjes bleken te hebben opgevreten, in huilen was uitgebarsten.

Nee, nu het seizoen ten einde loopt en M en ik ons landje binnenkort weer bij de gemeente moeten inleveren, kijk ik heel anders naar ons avontuur. Eigenlijk was onze tuinbonenoogst dan nog heel erg meegevallen – goed dat we die toppen vol luizen er op tijd af hadden gehaald. Onze bindsla had kranig weerstand geboden aan hongerige beestjes. De courgettes hadden, op eentje na, meerdere episodes van overvloedige regenval en daaropvolgende drassigheid overleefd. Wat hadden we heerlijk veel, handen- en handenvol, zuring kunnen plukken. En wat was de venkel fier gegroeid.

Welbeschouwd hebben we het er met onze zeer bescheiden ervaring geloof ik zo slecht nog niet vanaf gebracht. We hebben er in elk geval veel lol in gehad, ook wanneer we voor de zoveelste keer tijdens het wieden werden overvallen door een plensbui en zeiknat en modderig moesten schuilen in het gemeenschappelijke harken- en gieterhok. Zelfs toen. Juist toen.

We hebben genoten van wat er wél lukte, zelfs dat handjevol sperzieboontjes is met zorg bereid en opgepeuzeld. En hoewel ik het recept van vandaag graag, bij wijze van seizoensafscheid, zou hebben gemaakt met aubergines en paprika’s uit eigen tuin, prijs ik me gelukkig dat ik ook gewoon naar de Turkse super op de hoek kan lopen, waar deze groenten in grote stapels voor weinig geld te koop zijn. Het is maar een hobby. We hoeven er niet van te leven. Er zijn ergere dingen. Volgende zomer nieuwe kansen.

Zo, en nu over het verrukkelijke gerechtje dat mijn Braziliaanse vriend Walmir mij leerde maken: repen aubergine en paprika ingemaakt in olijfolie met veel knoflook, limoen en verrassend genoeg ook noten en rozijnen. Hij zette me zijn beringela em conserva eens voor toen ik bij hem ging eten, vergezeld van versgebakken pao de queijo, kaasbroodjes, en ik heb hem daarna meermaals moeten smeken zijn geheime familierecept met me te delen. Uiteindelijk mailde hij het me, inclusief toestemming om het in NRC te zetten met de opdracht: ‘Denk aan mij als je het opeet.’ Doen we, Walmir. Muito obrigada.

Beringela em conserva (in olijfolie ingemaakte aubergine en paprika)



Mijn vriend Walmir maakt zijn aubergines in volgens een oud (en tot vandaag dus strikt geheim) familierecept. Op internet zijn vele Braziliaanse recepten te vinden die erop lijken, maar in de meeste gaat azijn in plaats van limoen en ik vond nergens die tamelijk briljante toevoeging van noten en rozijnen. Mijn enige ongehoorzaamheid aan Walmirs recept bestaat eruit dat ik iets meer limoensap gebruik en tevens de geraspte schil van de limoenen toevoeg. Maar doet u dat vooral ook naar eigen smaak.

Voor 5 potten à 500 ml:

6 aubergines;

1 rode, 1 gele en 1 groene paprika;

1 ui;

4 grote tenen knoflook;

75 g walnoten;

75 g cashewnoten;

1 bos bladpeterselie;

4 limoenen;

75 g rozijnen;

2 tl gedroogde oregano;

500-700 ml liter extra vergine olijfolie

Verder nodig: 5 brandschone potten (à 500 ml) met schroefdeksel

Snijd de aubergines in de lengte in plakken en vervolgens, nog steeds in de lengte, in vingerdikke repen. Maak de paprika’s schoon en snijd eveneens in lange repen, maar dan wat dunner dan de aubergine. Pel de ui en snijd deze in halve ringen.

Breng een heel grote pan met water aan de kook en voeg een handje zout toe. (Gebruik ongeveer zoveel zout als u voor pastakookwater zou doen.) Dompel de repen aubergine onder in het water en laat 10-15 minuten koken. De groente moet zacht zijn, maar niet helemaal tot pap gekookt.

Schep de aubergine met een schuimspaan in een vergiet. Laat een half uur uitlekken en afkoelen. Doe intussen de repen paprika en de ui in het kookwater van de aubergines en kook deze in ongeveer 10 minuten ergens tussen al dente en zacht. Laat in een vergiet eveneens uitlekken en afkoelen tot lauw.

Pel de knoflook en snijd fijn. Hak of breek de noten grof. Het is lekker om hier en daar een stuk noot tegen te komen, dus maak ze beslist niet te fijn. Hak de peterselie middelgrof. Boen de limoenen schoon en rasp de groene schil er op een fijne rasp af. Halveer de limoenen en pers ze uit.

Doe de uitgelekte aubergine, paprika en ui in een kom en voeg de knoflook, noten, rozijnen, oregano, peterselie, ¾ van de limoenrasp en ¾ van het limoensap toe. Voeg 1 theelepel zout toe, maal er flink peper over en schenk er 500 ml olijfolie bij. Meng behoedzaam, zodat de structuur van de groenten behouden blijft. (Walmir en ik doen dit gewoon met onze handen.) Proef of er meer zout, peper, limoenrasp of -sap bij moet en pas de smaken zo nodig aan.

Vul de potten met het groentemengsel en zorg er daarbij voor dat er een laagje olie bovenop komt te staan. Voeg zo nodig, in de pot, een scheutje extra olie toe. Zet de potten in de koelkast en laat minimaal 4 dagen op smaak komen. Daarna blijft de beringela, mits altijd bedekt met een klein laagje olie, tot wel 6 maanden goed. Serveer de beringela met knapperig stokbrood of crackers of meng er wat van door de sla.

