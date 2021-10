Lobbyverbod voor minister per abuis ingetrokken

Voormalige ministers en staatssecretarissen die daarna als lobbyist aan de slag gaan, kan nauwelijks iets in de weg gelegd worden. In 2017 werd besloten een lobbyverbod voor hen in te stellen, maar dat is er nooit gekomen. Een circulaire waarin het ambtenaren twee jaar lang wordt verboden zakelijk contact met hun voormalige bewindspersoon te onderhouden, juist om ongeoorloofd gelobby te voorkomen, sneuvelde vorig jaar per abuis in de ambtelijke bureaucratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant op basis van documenten verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De kwestie is relevant omdat de afgelopen maanden de ene na de andere bewindspersoon uit het kabinet-Rutte III vertrok. Vorige maand was er commotie in de Tweede Kamer over het vertrek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD), die lobbyist werd bij Energie-Nederland, een lobbyclub die de belangen behartigt van onder meer Eneco, Shell, Gazprom en BP. Zij zag daar zelf geen probleem in, omdat ze had als minister nooit het onderwerp energie in haar portefeuille had gehad.

Dringend advies

In het handboek voor vertrekkende bewindslieden, dat elke minister bij aantreden op het ministerie krijgt, staat dat zij geen contact mogen opnemen met hun oude departement als lobbyist. Maar dat verbod is niet afdwingbaar, het is slechts een dringend advies. In 2017 werd via een omweg geprobeerd dit gat te dichten. Een ambtelijke circulaire verbood ambtenaren contact te onderhouden met hun voormalige bewindspersonen. Alleen werd deze circulaire vorig jaar ingetrokken, zonder dat verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) dat in de gaten had.

„Tussen wal en schip beland”, constateerde een van haar ambtenaren vorig jaar september intern, zo blijkt uit de Wob-documenten. „Een ongelukje dat niet hersteld is”, heet het elders in de ambtelijke correspondentie. Of: „door een fout is het mis gegaan tegen intern advies in (..) Onduidelijkheid tussen collega’s over status lobbyverbod”.

Uit de Wob-stukken wordt niet duidelijk waarom de circulaire uiteindelijk verdween. „Omdat het geen geschikte vorm meer is om ambtenaren te informeren over staand beleid, zoals het lobbyverbod”, schrijft Ollongren deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Gedragscode

Ambtenaren moeten het in hun omgang met oud-bewindslieden voorlopig doen met de Gedragscode Integriteit Rijk, schrijft Ollongren in de brief. Er wordt nog gekeken „of rijksambtenaren op andere wijze kunnen worden geïnformeerd over het lobbyverbod”.

Het kabinet werkt daarnaast aan „nadere regels voor beperkingen na uitdiensttreding voor bewindspersonen”, schrijft Ollongren. Ze kondigt in haar brief nieuw „integriteitsbeleid voor gewezen bewindspersonen” aan. Al met al zijn er op dit moment geen harde regels die het oud-bewindspersonen verbieden om als lobbyist contact op te nemen met hun voormalige departement.

Toch houdt Ollongren vol dat het lobbyverbod uit 2017 wel degelijk van kracht is. Ook premier Rutte draagt dat standspunt uit. Na het vertrek van Van Nieuwenhuizen naar Energie-Nederland schreef hij: „Ministeries zullen uitdrukkelijk de bewindspersoon na het aftreden gedurende een periode van twee jaar niet aanvaarden als lobbyist.” Ambtelijk wordt getwijfeld of die Gedragscode daar voldoende voor is, zo blijkt uit de Wob-documenten: „het lobbyverbod hoort niet in de Gedragscode”.