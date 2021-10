Jacob Kohnstamm nieuwe voorzitter Restitutiecommissie

Jacob Kohnstamm wordt benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, doorgaans de Restitutiecommissie genoemd. Dat heeft demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) in een persbericht bekendgemaakt.

Kohnstamm (1949), oud-politicus voor D66 en oud-voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, volgt Alfred Hammerstein op, die per 1 december ontslag nam. De oud-president van het Gerechtshof te Arnhem deed dat vlak voor de publicatie van een kritische evaluatie van het Nederlandse teruggavebeleid van roofkunst zoals dat onder zijn leiding had plaatsgevonden.

Lees ook dit interview met Jacob Kohnstamm: ‘Is er een rechthebbende, dan moet je restitueren’

Die evaluatie, waar de minister om gevraagd had na stevige internationale kritiek op recente adviezen van de Restuitutiecommissie, kwam van een commissie onder voorzitterschap van Kohnstamm. Deze commissie oordeelde in het rapport Streven naar rechtvaardigheid dat de Restitutiecommissie te formalistisch opereerde, gebrekkig communiceerde en onvoldoende empathisch met verzoekers omging. Het beoordelen van teruggaveverzoeken diende volgens het rapport zo veel mogelijk gericht te zijn op restitutie. „Is er een rechthebbende, dan moet je restitueren”, zei Kohnstamm in december in een vraaggesprek met NRC.

De minister omarmde het advies inclusief het voorgestelde nieuwe toetsingskader voor teruggaveverzoeken. Dat was voor de gemeente Amsterdam in augustus aanleiding om een kostbaar schilderij van Kandinsky terug te geven aan de familie Lewenstein. De Restitutiecommissie had eerder geadviseerd dat de gemeente het werk, dat in 1940 op een veiling was gekocht, mocht houden. Zonder de Restitutiecommissie om een nieuw advies te vragen oordeelde de gemeente dat „herstel van onrecht” voorop moest staan.