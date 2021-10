Iraakse populist Moqtada al-Sadr aast op macht

In Sadr City, een verarmde volkswijk aan de rand van Bagdad, zit speelgoedverkoper Ayed Abu Ali zwetend tussen een plastic glijbaan en een kinderfiets. Op het pleintje tegenover hem verzamelen twee jochies stukken schroot in de brandende zon. Uit een verroeste radio kraken zachtjes Koranverzen.

„Ik heb de hele dag nog geen klant gehad”, zegt de 49-jarige winkelier met zwart T-shirt en idem Adidas-petje. „Mensen kunnen nauwelijks rondkomen met deze dollarprijs, laat staan speelgoed kopen. En de regering doet niets voor ons.”

Gelukkig bestaat daar in Sadr City een oplossing voor, weet Ayed. Wie hulp nodig heeft, kan hier aankloppen bij de Sadristen. „Dat zijn goede moslims die veel rijke mensen en politici kennen”, legt de winkelier uit. „Ze kunnen je helpen met geld of met een baan. En het handige is: je hoeft niet eens naar hun kantoor, want iedereen kent wel een Sadrist.”

De Sadristen danken hun naam aan grootayatollah Mohammad al-Sadr, een sjiitische geestelijke die zich in de jaren negentig verzette tegen Saddam Hoessein en dat in 1999 met de dood bekocht. Zijn heldenstatus vloeide over naar zijn zoon Moqtada, die na de Amerikaans-Britse invasie van 2003 het zogenaamde ‘Mahdi-leger’ oprichtte om de bezetters te verdrijven en een reputatie verwierf als ‘de gevaarlijkste man van Irak’.

Maar anno 2021 is Moqtada al-Sadr bovenal een sluwe machtspoliticus. Vanuit Sadr City wist hij de beweging van zijn vader uit te bouwen naar andere delen van het land en verwierf hij een trouwe achterban die afhankelijk is van de sociale diensten die de Sadristen verlenen. Tegelijkertijd sloot Sadr tactische coalities en wist hij zich diep in te nestelen in de haarvaten van de corrupte Iraakse staat. De verwachting is dat de Sadristen zondag als grootste uit de bus zullen komen bij de parlementsverkiezingen.

Die stembusgang is de uitkomst van de massale straatprotesten eind 2019, waarna premier Abdul-Mahdi moest aftreden en zijn opvolger Mustafa al-Kadhimi vervroegde verkiezingen beloofde. De Sadristen schaarden zich eerst achter de demonstranten, maar keerden zich tegen de protestbeweging toen Sadr er niet in slaagde die naar zijn hand te zetten.

Gespierde vrienden

Toch delen de Sadristen veel van de eisen van de demonstranten, stelt Firas al-Fartousi, een jonge Sadristische parlementskandidaat in zijn kantoor in Sadr City. „We zijn tegen Amerikaanse én Iraanse invloed in Irak, tegen armoede en tegen corruptie”, zegt hij. „Maar het verschil met de demonstranten is: wij hebben een leider, zij niet.”

Fartousi – 39 jaar, petje, sigaret in de hand – groeide op in Sadr City en luisterde als kind al naar de vrijdagpreken van de oude Mohammad al-Sadr. Diens portret en dat van zoon Moqtada hangen boven zijn bureau. Daartegenover zitten vier gespierde vrienden, gekleed in zwarte T-shirts. Een van hen heeft een tatoeage van Sadr op zijn linkerspierbal met de tekst: mijn bevelhebber Moqtada. „Ik houd eigenlijk niet van politiek”, merkt Fartousi op. „Maar als seyyid Moqtada (een religieuze eretitel) wil dat je kandidaat wordt, dan doe je dat.”

De Sadristische parlementskandidaat Firas al-Fartousi. Foto Melvyn Ingleby

In juli zei Sadr de verkiezingen nog te zullen boycotten, maar dat bleek een truc om te peilen hoe hij ervoor stond. Een maand later besloot hij alsnog mee te doen en sindsdien voeren de Sadristen volop campagne. Ze ontwierpen zelfs een verkiezingsapp die gebruikers de weg wijst naar de dichtstbijzijnde Sadrist in hun wijk.

„Alles draait bij ons om dienstverlening”, benadrukt Fartousi, die al de hele dag bezig is met de renovatie van een straat in de wijk. „Er moet een stoep komen, lantaarnpalen, verkeersborden, alles! De Fellah Street (‘Boerenstraat’) wordt het model van de ontwikkeling die de mensen mogen verwachten.”

Om de renovatie af te stemmen met de gemeente Bagdad komt het van pas dat Fartousi tegelijkertijd een baan heeft als manager bij een publiek elektriciteitsbedrijf. Ook de mensen in de wijk weten dat op waarde te schatten, blijkt wanneer een man Fartousi’s kantoor binnenwandelt om zijn hulp te vragen bij een promotie bij dat bedrijf.

Deze politieke stijl verklaart deels de macht van de Sadristen, stelt de Iraakse politieke analist Hamzeh Hadad. „Het is nepotisme in een populistisch jasje”, zegt hij in een koffietentje in Bagdad. „De boodschap is: wij wonen niet in de Groene Zone [het zwaarbeveiligde deel van Bagdad, red.], maar tussen de echte mensen. Klop gerust bij ons aan.”

Sadristen kunnen je helpen met geld of met een baan Ayed Abu Ali winkelier

Maar vergis je niet, benadrukt Hadad: Sadr is net zo corrupt en net zo bekend met de coulissen van de macht als andere Iraakse politici. Zijn invloed komt niet alleen van onderaf, maar juist ook uit de ministeries die zijn beweging de laatste jaren wist binnen te dringen. „Sadr is een totale insider die zich voordoet als outsider”, aldus de analist. „Net als andere populisten in de wereld.”

Hadad verwacht dat de Sadristen zondag de grootste worden, maar acht het uitgesloten dat ze ook direct een premier zullen kunnen aanwijzen (daar is een meerderheid van het parlement voor nodig). Eerder denkt hij dat de Sadristen met andere partijen een premier zullen kiezen die zelf geen Sadrist is, maar voldoende naar Sadr luistert. „Net zoals in feite nu al het geval is met Kadhimi. Misschien gaan ze wel gewoon met hem door.”

Fartousi lijkt in ieder geval bij voorbaat gerust op de uitslag. Gevraagd wie het in Irak na zondag voor het zeggen krijgt, trekt hij een brede grijns. „Premiers zijn er in Irak om besluiten aan te kondigen”, zegt hij. „Maar Sadr neemt ze.”

Een portret van Moqtada al-Sadr in Sadr City. Foto Melvyn Ingleby