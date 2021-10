Inval bij kantoor Oostenrijkse kanselier Kurz in corruptieonderzoek

De Oostenrijkse justitie heeft in een corruptieonderzoek het kantoor van bondskanselier Sebastian Kurz doorzocht. Ook waren er woensdag invallen bij het ministerie van Financiën, het partijkantoor van Kurz’ regeringspartij ÖVP en woningen van politieke vertrouwelingen. Directe aanleiding daarvoor zijn verdenkingen van omkoping: het ministerie van Financiën zou volgens justitie hebben betaald voor positieve berichtgeving over de ÖVP. Zo spreekt het OM van „partijpolitiek gemotiveerde en gemanipuleerde” peilingen.

De omkoping door Kurz en zijn partij zou hebben plaatsgevonden tussen 2016 en 2018. Het geld zou zijn betaald door het ministerie van Financiën. De peilingen zouden zijn weergegeven als redactionele berichtgeving en niet aangeduid als advertentie in een Oostenrijks dagblad en andere media. In de verklaring staat niet om welke krant het gaat. Volgens verschillende Oostenrijkse media gaat het om uitgaven van mediagroep Österreich, al ontkent het bedrijf zelf dat de overheid heeft betaald voor het publiceren van opiniepeilingen.

Österreich schrijft samen te werken met een onderzoeksinstituut dat de Oostenrijkse bevolking enquêteert over hun politieke standpunten en partijvoorkeuren. Volgens het mediabedrijf heeft datzelfde instituut ook opiniepeilingen uitgevoerd voor het ministerie van Financiën, al zouden die over andere onderwerpen zoals fiscaliteit en de begrotingsdiscipline zijn gegaan. Österreich stelt ook niet meer advertentiegeld te hebben ontvangen van de Oostenrijkse overheid dan andere concurrerende media.

Lees ook: Gerechtelijk onderzoek naar kanselier Sebastian Kurz

Kurz ligt onder vuur bij de oppositie vanwege het corruptieonderzoek. Zelf ontkent hij de aantijgingen. Eerder dit jaar werd er ook een ander onderzoek geopend naar de bondskanselier vanwege een mogelijke valse getuigenis in het zogeheten Ibiza-schandaal, dat draaide om een geheime video waarin de toenmalige coalitiepartner van de ÖVP, de radicaal-rechtse FPÖ-leider Heinz-Christian Strache, een Rus overheidscontracten aanbood in ruil voor illegale partijfinanciering. Over die kwestie moest de eerste regering van Kurz – die was aangetreden in 2017 – aftreden. Sinds begin vorig jaar vormt de ÖVP een kabinet met de Groenen.