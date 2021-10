Informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) zullen bij de komende formatiebesprekingen met de huidige coalitiepartijen vooral samenwerking proberen te zoeken met de PvdA en GroenLinks. Dat heeft het duo zojuist gezegd tijdens een persconferentie.

De twee linkse partijen zullen inbreng kunnen leveren, aldus Remkes, waarmee de informateurs naar eigen zeggen willen „uitstralen dat het proces open is”. Andere partijen in de Tweede Kamer zullen volgens hen overigens niet worden uitgesloten.

Het is onduidelijk of de GroenLinks en de PvdA op deze uitnodiging zullen ingaan. De twee linkse partijen, die van de gesprekken zijn uitgesloten omdat ze weigeren zonder elkaar in een nieuw te vormen coalitie deel te nemen, hebben meermaals verklaard dat ze niet vooraf willen onderhandelen over steun aan een nieuw kabinet. Ook ziet het linkse duo niks in het eventueel leveren van bewindspersonen. „Voor de PvdA is er geen enkele rol in de vorming van dit kabinet”, aldus partijleider Liliane Ploumen vorige week. „Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van bewindspersonen.”

Remkes en Koolmees beginnen woensdag met de onderhandelingen nadat ze een dag eerder als informateurs zijn aangesteld door de Tweede Kamer.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Informateurs willen samenwerking zoeken met PvdA en GroenLinks