Informateur Koolmees is minister-af

Opnieuw verliest het demissionaire kabinet een bewindspersoon. Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66), is dinsdag door de Tweede Kamer benoemd tot nieuwe informateur om, samen met de VVD’er Johan Remkes, de onderhandelingen te gaan leiden die een nieuw regeerakkoord moeten opleveren. Gedurende die besprekingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zal Koolmees al zijn taken als minister neerleggen; hij dient niet formeel zijn ontslag in.

Koolmees zal evenmin terugkeren in het nieuwe kabinet, zo maakte D66-leider Sigrid Kaag bekend in het debat over het eindverslag van Remkes over zijn vorige week bereikte selectie van de vier onderhandelende partijen.

De nieuwe rol voor Koolmees betekent de facto het dertiende voortijdige vertrek van een bewindspersoon in Rutte III. In de afgelopen weken traden achtereenvolgens de ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie, CDA) af wegens hun rol in de chaotische evacuaties uit Afghanistan. Tien dagen geleden werd CDA-staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken ontslagen omdat ze haar afwijkende coronastandpunt in een interview aan De Telegraaf naar buiten had gebracht.

Nieuw regeerakkoord

Na de moeizame formatiemaanden tot nu toe – de Tweede Kamerverkiezingen waren half maart – hoeven de inhoudelijke onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord volgens Kaag niet lang te duren. „We kunnen er op heel korte termijn uitkomen.” Ook Remkes, die als informateur werd herbenoemd, herhaalde nog eens dat de laatste fase van het formatieproces „heel snel kan gaan”. Hij gelooft dat er bij de betrokken partijen „de wil aanwezig is om tempo te maken”.

Dat de partijen er rap uit zouden kunnen komen, heeft volgens Kaag te maken met het document op hoofdlijnen waar VVD en D66 in de zomer aan werkten. Over de status daarvan klinken wel verschillende verhalen. Oud-informateur Mariëtte Hamer (PvdA) had vooraf gezegd dat de twee liberale partijen samen zouden schrijven „op een zodanige wijze dat zij open blijven staan voor de andere partijen.” Maar vorige maand zei VVD-leider Mark Rutte dat het stuk helemaal niet bedoeld was andere partijen erbij te laten aansluiten. De VVD, zei hij ook, zag het niet als basis voor onderhandelingen. Later, na vragen van D66, zei Rutte dat hij dat „te kort door de bocht had geformuleerd”. Dinsdag kwam het document van VVD en D66 weer aan de orde in het formatiedebat – en tussen de omschrijving van waarnemend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans en Kaag was weer verschil te horen. Voor Kaag is het „een eerste opzet” in de onderhandelingen, Hermans noemde het een „inzet”.

Feit is dat de ChristenUnie, die zich niet in het document kon vinden, wél aan de onderhandelingstafel zit en dat de partijen die zich er wel in konden vinden, GroenLinks en de PvdA, niet aan tafel zitten. Dinsdag maakten Jesse Klaver en Lilianne Ploumen duidelijk dat zij niet van plan zijn vooraf afspraken te maken met de formerende partijen. Hoewel hun formulering nét iets anders was. Ploumen: „De PvdA zal niet in een later stadium alsnog aanschuiven bij deze vier partijen en we gaan ook geen bewindspersonen leveren.” Klaver sloeg de deur minder hard dicht. „Kabinet-Rutte III zoals dat nu wordt samengesteld niet gedogen, wij gaan daar vooraf geen afspraken over maken.”

Deze woensdag gaan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor het eerst in gesprek met de twee informateurs.

