Hoekstra als eerste op gesprek bij nieuwe informateurs Remkes en Koolmees

CDA’er Wopke Hoekstra is de eerste fractieleider die woensdag op gesprek is gekomen bij de nieuwe informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66). Zijn bezoek markeert het begin van de inhoudelijke onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord, ruim een half jaar na de verkiezingsuitslag.

Later op de middag ontvangen de informateurs ook fractieleiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66), en waarnemend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. ’s Avonds zullen de vier deelnemende en tevens huidige coalitiepartijen (ChristenUnie, VVD, D66 en CDA) ook nog gezamenlijk overleg voeren.

Als het aan Kaag en Remkes ligt, zal de laatste fase van het formatieproces niet lang duren. Tijdens het formatiedebat in de Tweede Kamer liet Remkes dinsdag weten „zo spoedig mogelijk” een nieuw kabinet te willen vormen en Kaag sprak zich in soortgelijke bewoordingen uit: „we kunnen er op heel korte termijn uitkomen.”

Kaag wees op het document op hoofdlijnen, waar D66 en VVD afgelopen zomer aan hebben gewerkt. Het is alleen de vraag op wat voor manier dat stuk gaat bijdragen aan de onderhandelingen. De ChristenUnie, de nieuwe partij aan de onderhandelingstafel, heeft eerder namelijk al laten weten zich niet in het document te kunnen vinden.

