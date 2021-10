Hoe graag wil China oorlog met Taiwan?

Bijna 150 Chinese militaire toestellen vlogen in vier dagen tijd door de ‘defensiezone’ van Taiwan: een recordaantal.

Beijing heeft dan ook de militaire capaciteiten hebben om het land in 2025 in te nemen, waarschuwde de Taiwanese minister van Defensie Chiu Kuo-cheng woensdag tijdens een sessie met Taiwanese parlementariërs. „Als ze nu zouden willen aanvallen, dan zou het ze ook al lukken”, stelde Chiu. Maar hij denkt dat het voor China gunstiger is om nog even te wachten.

De Chinese regering in Beijing ziet Taiwan, een eiland met een eigen, democratisch gekozen regering dat nooit onder bestuur van de Volksrepubliek China heeft gestaan, als een afvallige provincie. En die moet vroeg of laat, liefst vreedzaam maar desnoods met militaire middelen, onder Chinees gezag worden gebracht. Hoe groot is de kans dat China werkelijk aan een militaire aanval op Taiwan begint? Vier vragen over de toegenomen spanningen in de regio.

1 Wat is er de laatste dagen gebeurd?

De Chinese regering heeft een uitzonderlijk hoog aantal Chinese vliegtuigen over een deel van de zee dat Taiwan beschouwt als zijn zogeheten Air Defense Identification Zone (ADIZ) laten vliegen. Taiwan vindt dat Chinese vliegtuigen dat gebied alleen mogen doorkruisen als ze daartoe eerst toestemming hebben gevraagd aan Taiwan. Het gebied waar de Chinezen doorheen zijn gevlogen, maakt geen onderdeel uit van het Taiwanese luchtruim, er zijn ook geen Chinese vliegtuigen over Taiwan gevlogen. In 2020 vlogen er 380 Chinese vliegtuigen door de Taiwanese ADIZ, in 2021 waren dat er tot nu toe al 672.

2 Waarom voert China de militaire druk juist nu op?

Veel westerse media wijten het aan een verhoogde Chinese agressie en aan een toenemend ongeduld om Taiwan onder het gezag van Beijing te brengen. De Japanse krant Japan Times meldt op basis van anonieme bronnen dat China’s president Xi Jinping persoonlijk de opdracht zou hebben gegeven om de militaire druk op Taiwan op te voeren. Hij zou dat gedaan hebben op een bijeenkomst van het Centraal Militair Comité, het hoogste militaire orgaan in China waarover Xi de leiding heeft. De opdracht zou een reactie zijn op de recente militaire oefeningen van zes landen – de VS, het VK, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en ook Nederland – in de buurt van het Japanse Okinawa.

Xi zou deze militaire oefeningen zien als een poging te voorkomen dat China zich met Taiwan herenigt, of de Senkaku-eilanden inneemt. Die eilanden, door China de Diaoyu-eilanden genoemd, vallen op het moment onder Japans gezag, maar China claimt ze ook.

3 Waarom stuurt China meteen zo’n groot aantal vliegtuigen?

China heeft steeds sterker het idee dat Taiwan misschien wel echt de onafhankelijkheid wil gaan uitroepen. Tot nu toe is dat nooit gebeurd, want dat zou Taiwan niets dan ellende brengen en dat weet de Taiwanese president Tsai Ing-wen ook. Dan zou China zich namelijk geroepen voelen Taiwan met militair geweld in te nemen.

China is niet alleen ongerust over een steeds onafhankelijkere opstelling van Taiwan, maar ook over de steeds uitgebreidere en openlijkere steun van Amerika en van sommige Europese landen voor Taiwan als democratische enclave in de regio.

President Biden heeft woensdag met zijn Chinese ambtgenoot Xi gesproken. Na afloop meldde Biden dat beide presidenten hadden afgesproken om zich aan „de Taiwan-overeenkomst” te houden. Dat is, per ongeluk of juist opzettelijk, een heel vage uitspraak. Een dergelijke overeenkomst bestaat namelijk formeel niet.

De VS erkennen het gezag van Beijing, maar behouden zich wel het recht voor om Taiwan van wapens te voorzien. Dergelijke wapenleveranties zijn de laatste jaren toegenomen. De VS stellen niet dat zij Taiwan militair zullen bijstaan mocht China het eiland aanvallen. Maar ze stellen ook weer niet dat ze van de militaire verdediging van Taiwan zullen afzien.

Militairen van de Chinese luchtmacht marcheren op 29 september langs straaljagers tijdens een airshow in Zhuhai in de zuidelijke provincie Guangdong. Foto Ng Han Guan / AP

4 Is China inderdaad van plan om Taiwan snel onder het gezag van Beijing te brengen?

Daar zijn de meningen over verdeeld. Veel Amerikaanse experts geloven dat het voor China de minst aantrekkelijke optie is om Taiwan met militaire middelen in te nemen. Dat zou leiden tot veel internationale reputatieschade, tot een dure oorlog en tot grote militaire verliezen. Zij denken dat China zoiets alleen zal doen op het moment dat Beijing ervan overtuigd is dat Taiwan op het punt staat om de onafhankelijkheid uit te roepen, of als Beijing denkt dat hereniging op geen enkele andere manier meer mogelijk is.

Het zou China’s voorkeur genieten om Taiwan met alle mogelijke middelen onder druk te zetten, zodat daar het gezag van Beijing uiteindelijk aanvaard wordt. Het opvoeren van militaire druk, gekoppeld aan de boodschap dat Amerikaanse militairen heus niet bereid zullen zijn om voor een onafhankelijk Taiwan te sterven, is daarbij een van de middelen. Sinds de val van Afghanistan wordt dat argument extra benadrukt.

Taiwan doet er ondertussen alles aan om meer westerse steun te krijgen. President Tsai Ing-wen schreef dinsdag in Foreign Affairs dat andere democratieën „moeten onthouden dat als Taiwan zou vallen, de gevolgen catastrofaal zouden zijn voor de vrede in de regio en voor het systeem van democratische allianties. Het zou aangeven dat in de huidige wereldwijde waardenstrijd autoritaire systemen de overhand hebben ten opzichte van democratie.”