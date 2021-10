Het gezag van Louis van Gaal

Het geven van interessante persconferenties is een kunst en Louis van Gaal verstaat die kunst als geen ander. Ik zou deze gave dan ook met een nieuw woord willen belonen: Van Gaal is een persconferencier.

Conferenciers zijn doorgaans mensen die betaald worden om in een zaal geestige voordrachten te houden; het bijzondere van Van Gaal is dat hij deze optredens exclusief voor de pers reserveert. Gelukkig mogen we tegenwoordig dankzij het internet (en de publiciteitsbewuste KNVB) ook thuis gratis meegenieten.

Je zou deze persconferenties kunnen beschouwen als varianten op het komische duo in het cabaret: het journaille is dan de aangever en Van Gaal de afmaker. Voor wie het zich nog herinnert: Frans van Dusschoten contra André van Duin. Het verschil is alleen dat noch Van Gaal, noch de journalisten zich bewust lijken van het komische effect dat ze sorteren. Daarvoor bijten ze zich te verbeten vast in hun rol.

Van Gaal doet mij daarbij onweerstaanbaar denken aan enkele nukkige onderwijzers, zoals ik die vroeger op de lagere school heb meegemaakt. De ene dag waren ze goed geluimd, de andere dag chagrijnig – het hing helemaal af van het been waarmee ze uit bed waren gestapt. Het waren vooral autoritaire mensen (toen meestal mannen) die zeer hechtten aan hun macht. Als je als kind pech had, was je vader ook zo.

Ook Van Gaal is zo’n man. Hij wil niet alleen gezag uitstralen, hij wil het ook zijn. Er moet naar hém geluisterd worden, zijn wil is wet. Wie zo eigenwijs is om hem tegen te spreken, al was het maar met een vrijpostige vraag, wacht hoon of een schampere lach.

Journalist: „Danjuma doet het ontzettend goed in Spanje.” Van Gaal: „Ben jij de bondscoach?” Journalist: „Nee.” Van Gaal: „Nou fijn.” Journalist: „Jij vindt toch ook dat hij het goed doet?” Van Gaal: „Ja, maar daar heb ik jullie echt niet voor nodig, echt niet.” Journalist: „Bijlow lijkt als keeper recht te hebben op de eerste plek.” Van Gaal: „Dat vind jij….o…o.”

Als elke autoritaire leider weet Van Gaal ook dat er af en toe beloond moet worden. „Goede vraag”, knikt hij dan. Maar hij wil toch vooral beklemtonen dat zijn ondervragers er weinig verstand hebben. Daarom ergert het hem als ze met suggesties voor nieuwe spelers, zoals Danjuma, komen. „Jammer dat jullie keeper Flekken niet in de gaten hebben gehad”, sneert hij dan.

Hoogtepunt van elke persconferentie is de aanvaring met Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf. Deze heren koesteren een geheel wederzijdse afkeer. Driessen voerde campagne voor Henk ten Cate als bondscoach in plaats van Van Gaal. Van Gaal noemt De Telegraaf nu tegen Driessen „je krantje” en Driessens column daarin „je kolommetje”. Ze kregen deze week ruzie over een opmerking van Memphis Depay. Van Gaal meldde trots dat Depay bij aankomst in Zeist had gezegd: „Ik ben hier heel gelukkig weggegaan en ik kom hier heel gelukkig terug.”

Wilde Van Gaal daarmee soms zeggen dat Depay bij Barcelona ongelukkig is, vroeg Driessen. Helemaal niet, reageerde Van Gaal heftig, dat mocht Driessen beslist niet schrijven in zijn „kolommetje”. Ik vermoed dat Van Gaal vooral wilde suggereren: topspelers voelen zich bij mij gelukkiger dan bij wie ook. Die gedachte maakt hem vermoedelijk tot een zeer gelukkig mens.