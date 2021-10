Google investeert 1 miljard dollar in internettoegang Afrika

Google gaat een bedrag van één miljard dollar (866 miljoen euro) investeren om de internettoegang- en snelheid op het Afrikaanse continent te verbeteren. Dat heeft de topman van het bedrijf, Sundar Pichai, woensdag bekend gemaakt. De investering wordt uitgesmeerd over een periode van vijf jaar en moet volgens Pichai „de digitale transformatie van Afrika steunen”.

Een deel van de investering zal gaan naar startups die zich inzetten om de internetverbinding op het continent te verbeteren. Via het woensdag opgerichte Africa Investment Fund stelt Google hier 50 miljoen dollar (43,3 miljoen euro) voor beschikbaar. Ook krijgen de startups toegang tot de werknemers, netwerk en technologieën van het bedrijf.

Volgens gegevens van de Internationale Telecommunicatie Unie maakte in 2019 pas 28,6 procent van de inwoners van het continent gebruik van een internetverbinding. In 2019 kondigde Google al aan te investeren in een zeekabel tussen Portugal en het Afrikaanse continent. Deze moet in het tweede kwartaal van 2021 af zijn en de internettoegang en -snelheid vergroten.