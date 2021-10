Rusland onderzoekt misbruik gevangenen na gelekte video’s

Het meest verrassend aan deze week gepubliceerde video’s waarin Russische gevangenen worden gemarteld is niet dat er wordt gemarteld in Russische gevangenissen. Dat was bekend. Verrassender is dat het gelukt is om de filmpjes naar buiten te krijgen, en dat de Russische autoriteiten onmiddellijk maatregelen nemen.

Op dinsdag publiceerde Gulagu.net (‘Nee tegen Goelag’), een groep die zich inzet voor de rechten van Russische gevangenen, drie korte video’s. Te zien is hoe gevangenen worden geslagen en seksueel misbruikt. Een man wordt verkracht met een dikke bezemsteel. Een andere man ligt vastgebonden op zijn buik op de grond, er wordt over hem heen geplast en hij krijgt een voet op zijn hoofd. Vier naakte mannen, vol tatoeages en met angstige blikken op hun gezicht, houden elkaars genitaliën vast. De beelden zijn afkomstig uit het tuberculoseziekenhuis van een gevangenis in de regio Saratov, ruim 800 kilometer ten zuidoosten van Moskou.

Meer dan duizend video’s

Volgens Vladimir Osetsjkin, de oprichter van Gulagu.net die vanuit Frankrijk opereert, beschikt zijn organisatie over veertig gigabyte aan video’s, foto’s en documenten over misbruik in meerdere gevangenissen tussen 2018 en 2020. Hij zegt bewijs te hebben dat meer dan tweehonderd gevangenen zijn gemarteld, waarvan er veertig op video staan. Het zou gaan om meer dan duizend video’s.

De komende weken wil Osetsjkin meer video’s gaan publiceren, onder meer op zijn YouTube-kanaal. Woensdag verschenen daar beelden uit twee andere gevangenissen, met een toelichting van Osetsjkin. Het misbruik wordt volgens hem gepleegd door leden van de geheime dienst FSB en gevangenisautoriteit FSIN.

De video’s zouden naar buiten zijn gesmokkeld of gestuurd door een IT-specialist die vijf jaar gevangen zat in Saratov. Hij werd zelf misbruikt, en werd later ingezet als computerexpert in de gevangenis. Zo kreeg hij toegang tot de opgeslagen video’s. Er was dus geen sprake van een externe hack, zoals bij de beelden van mishandelde gevangenen in de Iraanse Evin-gevangenis die eind augustus naar buiten kwamen.

Lees ook over de gevangenis waar Aleksej Navalny is opgesloten

Een mogelijke verklaring voor het opnemen van het misbruik, is dat gevangenen daarmee worden gechanteerd om anderen te verraden of valse verklaringen te tekenen. Een andere verklaring is dat de opnames bedoeld zijn om aan superieuren te laten zien dat er is ‘opgetreden’.

Zeven strafzaken

De Russische autoriteiten reageerden opmerkelijk snel op de onthullingen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dinsdag dat er „ernstige gevolgen” zouden zijn als de authenticiteit van het materiaal zou worden bevestigd. FSIN-chef Aleksandr Kalasjnikov stuurde meteen een onderzoeksteam naar Saratov. Dezelfde avond waren vier leidinggevenden in de gevangenis hun baan kwijt.

Woensdag maakten de regionale autoriteiten in Saratov bekend dat er zeven strafzaken zijn geopend, vijf vanwege seksueel geweld en twee vanwege machtsmisbruik. Het is geen structurele aanpak van de misstanden, maar wel een aanwijzing dat de autoriteiten overtuigd lijken van de authenticiteit van de video’s.

Tatjana Loksjina, verantwoordelijk voor Europa en Centraal-Azië bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en gevestigd in Moskou, wil nog geen uitspraak doen over de betrouwbaarheid van de beelden. „We moeten dat nog verifiëren.” Ze verwijst naar eerdere zaken waarbij gevangenen werden gemarteld, in Irkoetsk en Jaroslavl, waar de daders in rechtszaken zijn veroordeeld. „Er is duidelijk een groot probleem met marteling in het Russische gevangenissysteem.”

Dat sommige gevangenen in de video’s herkenbaar zijn, is volgens Loksjina extra zorgelijk. „Onze belangrijkste zorg is de veiligheid van de gevangenen, en deze mannen lopen nu nog meer gevaar.” Het motief voor geweld kan futiel zijn, zegt Loksjina. „Gevangenen worden ‘gestraft’ omdat ze klagen over slechte omstandigheden, of omdat ze niet genoeg respect tonen aan bewakers.”

Waarschijnlijk gaat het om ‘reguliere’ gevangenen, geen politieke gevangenen. In Rusland zitten relatief veel mensen gevangen. Volgens een rapport van de Raad van Europa ging het begin 2020 om 356 gevangenen per 100.000 inwoners, het op een na hoogste percentage in Europa.