Geschat op zo’n 10.000, verkocht voor 860.000 euro: is dit een Rembrandt?

Een vies, monochroom bruin schilderijtje met serieuze conditieproblemen. Maar wel een Bijbels tafereel met rembrandteske trekjes. Christie’s Amsterdam raadpleegde anderhalf jaar lang experts. Het oordeel van de deskundigen: géén Rembrandt.

Het veilinghuis omschreef de maker van De aanbidding der koningen in de catalogus als „Omgeving Rembrandt”. Richtprijs voor dit schilderijtje kleiner dan een A4’tje : 10.000 tot 15.000 euro. Verschillende bieders zagen er kennelijk toch een Rembrandt in: het Bijbelse tafereel verwisselde woensdagmiddag voor 860.000 euro van eigenaar.

Sander Bijl van Kunsthandel Bijl-Van Urk in Alkmaar was de zogenoemde onderbieder: hij deed het een-na-hoogste bod. Hij was bereid zo ver te gaan omdat het in zijn ogen een schilderijtje met „heel veel potentie” is. Sommige achtergrondfiguren en het licht op de gezichten wijzen volgens hem op een vroege Rembrandt uit zijn Leidse jaren. „Eind 1627, begin 1628”, zegt hij.

Vorige eigenaar ‘supertevreden’

De toekomst zal uitwijzen, zegt Bijl, of zijn veronderstelling juist is. Als het een heuse Rembrandt blijkt te zijn, is het volgens hem zeker tussen de 6 en 8 miljoen euro waard.

Wie de koper is of waar hij vandaan komt, wil Christie’s-directeur Arno Verkade niet zeggen. Wel wil hij kwijt dat de vorige eigenaar een Duitse particulier is die „supertevreden” is met de opbrengst.

Bob Haboldt, een andere bekende handelaar in oude meesters, spreekt van „een onbegrijplijk hoge opbrengst”. Hij heeft het paneel op de kijkdagen goed bekeken, zegt hij. „Het heeft echt niks met Rembrandt te maken.”

