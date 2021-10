Gelukzalige glimlachen bij Yasiin Bey (Mos Def)

Zelfs het wachten was de moeite waard. Rapper Yasiin Bey, ook bekend als Mos Def, kwam een uur later, maar het publiek stond tevreden in de volle zaal. Want dit werd het eerste optreden van een Amerikaanse rapper in anderhalf jaar. Een Amerikaanse rapper die tegenwoordig in Parijs woont, maar toch.

Zijn opkomst was een triomf. Hij hoefde maar rozenblaadjes over het podium te strooien (zijn handelsmerk) en een onleesbaar woord op de dj-tafel te sprayen, en de zaal was opgetogen. Mos Def, die in 2011 zijn naam veranderde in Yasiin Bey, werd eind jaren negentig bekend met zijn album Black on Both Sides (1999) waar hij nog altijd veel nummers van speelt.

Dat hier een rapper stond van de oude stempel, bleek uit alles. Geen autotune, geen sportkleding, geen extra muzikanten op het toneel. Een rapper en een dj, dat was het. De muziek van de 47-jarige Mos Def/Yasiin Bey kan alleen in de jaren negentig gemaakt zijn. Samples waren destijds vanzelfsprekend, producers waren ‘crate diggers’, altijd op zoek naar zeldzame liedjes om snippers uit te gebruiken.

Zachtmoedige stijl

Een van de mooiste nummers, dinsdagavond, was dan ook ‘Auditorium’ met een lang intro, geleend van de Indiase zangeres Lata Mangeshkar, inclusief bezwerende sitar en tablas. Ook dit werd gecombineerd met de funky bassen en ‘losse’ drumstijl die hem typeren, maar inmiddels uit de mode zijn. Bey snijdt pijnlijke onderwerpen aan – klimaat, ongelijkheid – maar zijn zachtmoedige rapstijl is soepel als een stuiterbal die de trap afrolt.

De zaak veranderde in een dansvloer, waar elke wending en ritmeverandering met een gelukzalige grijns gevolgd werd. Dat het optreden in het midden wat rommelig was en de rapper zich een aantal keer onderbrak, maakte weinig meer uit. Nog lang nadat Bey verdwenen was, hingen zijn woorden. (‘I want my people to be free’) in de lucht.