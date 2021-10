Faillissement dreigt voor ADO Den Haag, gemeente gevraagd om steun

Voetbalclub ADO Den Haag heeft de gemeente Den Haag gevraagd om directe financiële steun, zodat een dreigend faillissement kan worden afgewend. Dat staat in een dinsdag verstuurde raadsbrief die ondertekend is door burgemeester Jan van Zanen. De club uit de Eerste Divisie moet vóór 1 november een sluitende begroting of garantstelling van 5,1 miljoen euro inleveren bij voetbalbond KNVB, anders wordt de proflicentie ingetrokken. De gemeente heeft de leiding van ADO gevraagd volledige transparantie te geven over de financiële situatie, voordat ze een besluit neemt of en hoe de club kan worden gesteund.

Lees ook: Eigenaar United Vansen werd in april nog veroordeeld tot het nakomen van een betalingsbelofte van 2 miljoen euro aan ADO

Hoeveel geld ADO Den Haag heeft gevraagd, wil ADO-woordvoerder Ronald Florisson niet zeggen. Volgens hem worden nu alle financiële getallen uitgezocht en zal „heel snel” meer nieuws naar buiten komen. De financiële problemen werden op 15 juni door de club bekendgemaakt, de uiterlijke datum waarop clubs uit het betaald voetbal hun begroting moeten indienen bij de KNVB. Inmiddels kreeg ADO vanwege het niet kunnen indienen van de begroting tot twee keer toe drie punten in mindering in de Keuken Kampioen Divisie. Aankomende maandag verloopt een nieuwe termijn van de KNVB, waardoor nog eens drie punten aftrek dreigt.

ADO Den Haag kan ook nog gered worden door een overname, al schrijft de Haagse burgemeester Van Zanen dat de club dat vóór 1 november niet verwacht. De Chinese eigenaar United Vansen Sports is al langer op zoek naar een overnamekandidaat. Een groep investeerders met onder meer oud-speler en oud-trainer Martin Jol en vastgoedondernemer Jeroen Lentze werd al meerdere malen in verband gebracht met de club. Zij zouden volgens Omroep West als voorwaarde stellen dat de gemeente Den Haag het ADO-stadion en de parkeerterreinen aan hen verkoopt. De ADO-woordvoerder wilde niet ingaan op mogelijke overnamekandidaten en of hun eisen een rol spelen bij de vraag om directe financiële steun bij de gemeente.