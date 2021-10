Dwingend verzoek

Het aantal besmettingen neemt weer toe. Ik heb dit niet uit de krant of via Twitter, ik hoorde het op het schoolplein. Ik kom daar tegenwoordig als een soort Max Verstappen aanscheuren met een bakfiets, want Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) haten te laat komen. Ze doen alles om het vertrek te vertragen, maar eenmaal buiten ben ik de verantwoordelijke.

„Harder! Harder!”, schreeuwen ze dan.

Zo kwamen we dus aanscheuren, ik had ze nog niet uitgeladen of de opa van een klasgenootje die me weleens vaker had aangesproken, begon over het stijgend aantal besmettingen. Hij wil een QR-code voor het hele schoolplein vanwege het in zijn ogen grote aantal ‘wappies’ daar, ik weet zeker dat hij daar alleen in staat, maar hij zag in mij een potentiële medestander.

Ik zwaaide nog een keer naar Leah van Roosmalen, die het altijd moeilijk heeft met afscheid nemen.

Hij trok aan mijn mouw.

„Ik sta hier!”

Meteen uit mijn humeur.

Ik trok mijn arm terug.

„Kun jij dat niet een keer aankaarten?”, vroeg hij. „Het hele soepzooitje van het schoolplein! Weg ermee! Anders begint het weer van vooraf aan, kijk maar naar de cijfers.”

Ik zei dat ik de laatste besmettingscijfers niet paraat had.

„Ik ben er even helemaal uit.”

Hij deed met zijn rechterarm een grafiek na, nou de besmettingscijfers stegen weer, hij zag het onheil al naderen. „Kunt u het zelf niet aankaarten?”, vroeg ik. Hij schudde het hoofd. „De juffen luisteren niet naar mij, ik ben maar een opa. En mijn zoon kun je niet om zo’n boodschap sturen. Die praten ze om. Die heeft een elektrische fiets gekocht die niet lekker trapt, maar hij durft er nog niet eens mee terug te gaan naar Siem de Boorder. Dan gaat-ie ermee naar de rijwielhandel van Dirk Visbeek, maar dan betaalt hij wel dubbel. Moet ik die last dan op de schouders van zo’n jongen leggen?”

Hij bleef me aankijken.

„Jij moet dat doen. Doe het voor de ouderen.”

Ik zei dat ik het niet ging vragen, vooral ook omdat ik helemaal geen QR-code op het schoolplein wil.

Het was een tegenvaller, maar hij was geen opgever.

„De volgende keer dat ik je zie, vraag ik het weer. En de keer erop weer.”

Gelukkig zei hij daarna: „Ik doe dat bij meer mensen.”

Een fijn idee, ik hoefde beslist niet te denken dat ik speciaal ben.

