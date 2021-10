Doodgewone Ed Sheeran zorgt voor opwinding bij ‘Jinek’

Presentatoren op zoek naar een tv-programma; daar dolen er genoeg van rond in Hilversum. Ze staan op de loonlijst bij een omroep, maar die vindt niet zo snel iets passends, of de zendermanager weigert ze door te laten. Zo heb je Emma Wortelboer (1996); al een tijdje veelbelovend, kreeg in 2019 veel aandacht en haat door haar luidruchtige gejubel op het Eurovisie Songfestival, gaf sekstips bij Spuiten en Slikken en in Emma’s Peepshow op YouTube, en was geregeld te gast in andermans programma’s.

Nu krijgt de getalenteerde presentatrice eindelijk een eigen programma: Dat snap je als je ouder bent. Hierin bemiddelt ze in conflicten tussen pubers en ouders. Hulp-tv. In de eerste aflevering zit de overbezorgde Kitty die haar 18-jarige Aleze zó strak houdt dat die nauwelijks vrijheid of een sociaal leven heeft. Ik leg hier het probleem in één zin uit, maar Wortelboer doet daar tien minuten over. Reality gaat, zoals bekend, extreem stroperig, met veel herhaling en een verbluffend lage informatiedichtheid. De gekozen weg naar verlossing is ook curieus: Moeder Kitty moet naar een soort yogatherapeut en een talkshow. Dochter Aleze krijgt een vage weerbaarheidstraining en gaat skydiven. Moeder werkt gelukkig goed mee en geeft snel de sleutel tot haar beschermende gedrag: ze is zelf verkracht toen ze achttien was en ze wil haar dochter daarvoor behoeden. Veiligheid versus vrijheid.

Gewetensvolle hulp-tv

In dit programma komt Wortelboers talent niet goed tot zijn recht. Normaal is ze schaamteloos, gevat, een beetje vreemd – maar dat zie je hier niet. Ze doet het wel gewetensvol en gedempt, misschien is dat al heel wat in de hulp-tv. Nog even verder zoeken naar een passend programma voor deze bijzondere presentatrice.

Twan Huys had in College Tour wederom een grote vangst: de Canadese schrijver Margaret Atwood. Die is erg beroemd door iets wat zij niet gemaakt heeft: de Hulu-serie The Handmaid’s Tale, die gebaseerd is op een roman van Atwood. Naast gevierd schrijver is zij ook feministisch boegbeeld – genoeg om over te praten dus. Maar doorvragen over één onderwerp is niet Huys’ kracht, hij schampt liever overal langs. Overleden man? Vink. Trump? Vink. Kritiek op gebrek aan zwarte mensen in haar roman? Vink. Haar boeken behandelt hij nauwelijks – afgezien dan van die ene verfilmde roman uit 1985. Atwood had zelf blijkbaar ook geen zin om ergens dieper op in te gaan. Maar ze had een paar prachtige zinnen en haar majesteit kwam goed over.

Eva Jinek had een nóg beroemdere gast: Ed Sheeran. De populaire Britse artiest (miljarden streams) was anderhalf jaar met vakantie wegens de geboorte van zijn dochter en andere huiselijke beslommeringen – overleden vriend, quarter life crisis – en nu is hij terug met een nieuwe album. De singer-songwriter is een onwaarschijnlijke wereldster: rode man met akoestische gitaar in een hoodie, geen schoonheid, type sympathieke buurjongen – dat maakt hem ook een aangename gast om naar te luisteren. Dat zo’n doodgewone jongen dan anekdotes vertelt over bellen met Elton John en Bono van U2 geeft een extra sterk effect. En dan pakt hij even zijn gitaar erbij en begint ineens te zingen. Shivers!