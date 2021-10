Deze struikelblokken van de formatie van 2017 zijn nog niet weg

Ze golden als hét grote struikelblok van de formatie in 2017: de medisch-ethische kwesties, waaronder de voltooidlevenwet. De besprekingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie liepen er bijna op stuk. Nu dezelfde vier partijen opnieuw gaan onderhandelen is de vraag actueel of de temperatuur dit keer weer zo hoog kan oplopen. Medische ethiek lijkt nu een minder urgent politiek thema dan klimaat, woningbouw of sociale ongelijkheid. Toch zullen de formerende partijen afspraken moeten maken over het onderwerp.

Weer vier jaar stilstand, zoals afgesproken in het regeerakkoord van Rutte III, is vooral voor D66 erg onaantrekkelijk. D66-leider Sigrid Kaag blokkeerde maandenlang gesprekken met de ChristenUnie. „Medisch-ethisch heeft alles stilgestaan terwijl dit voor D66 een kernpunt is”, zei ze daarover in juni. Na een bezoek aan de informateurs woensdag zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers over medische ethiek: „Je weet dat de wegen daar uiteen kunnen lopen, dus dat moet je snel bespreken.” Wat zijn de meest prangende kwesties? En zijn ze op te lossen?

De voltooidlevenwet

Mensen van 75 jaar en ouder die niet ernstig ziek zijn maar ‘klaar’ zijn met het bestaan, moeten op een waardige manier uit het leven kunnen stappen. Dat is de kern van het voorstel dat oud-D66-Kamerlid Pia Dijkstra in 2016 deed. Het was onacceptabel voor het CDA en al helemaal voor de ChristenUnie, een principieel tegenstander van euthanasie. Rutte III maakte de afspraak dat D66 het wetsvoorstel mocht indienen. Dat deed Dijkstra pas vorig jaar, waardoor de wet niet nog dezelfde regeerperiode zou worden behandeld. De ChristenUnie had steeds gezegd: wij kunnen niet in een kabinet zitten dat deze wet moet uitvoeren.

Hoe nu verder, de komende jaren? Nu D66 de wet heeft ingediend, zal de partij behandeling ervan niet nóg een kabinetsperiode willen uitstellen. Als het aan D66 ligt, wordt het voorstel als vrije kwestie in het parlement behandeld. Dit betekent dat er geen afspraken over worden gemaakt in het regeerakkoord, maar dat het Kamerleden – ook van de regeringspartijen – vrij staat hun eigen afweging te maken. Dit is gebruikelijk bij medische-ethische wetgeving en hoeft voor de christelijke partijen niet nadelig te zijn.

De kritiek op de voltooidlevenwet is de laatste jaren namelijk gegroeid. Artsenfederatie KNMG is tegen en onderzoekster Els van Wijngaarden constateerde in opdracht van Rutte III dat de groep ouderen die een voltooidlevenwens heeft klein is en dat het bovendien vaak gaat om mensen met achterliggende problemen die mogelijk kunnen worden opgelost. Het is daarom nog maar zeer de vraag of de wet een meerderheid in de Tweede Kamer haalt.

Binnen CDA en ChristenUnie klinkt daarom wel: we kunnen het debat op inhoud winnen en de voltooidlevenwet in het parlement blokkeren. Maar niet iedereen binnen die partijen wil dat afwachten. Het CDA scherpte onlangs zijn stellingname aan door op het partijcongres een resolutie aan te nemen die de Kamerfractie oproept dit soort vraagstukken van leven en dood in de formatie niet „via een vrije kwestie over te laten aan een rauwe vorm van meerderheidspolitiek”.

Stel dat de wet het toch haalt, en ook de Eerste Kamer ermee instemt, is een kabinetscrisis dan onvermijdelijk? Gert-Jan Segers zei vorige week in het AD dat hij het „heel, heel moeilijk” zou vinden als onder een regering met de ChristenUnie „de eerste spuit in een volstrekt gezond lichaam gaat”. Een potentiële, en tegelijkertijd ongebruikelijke, oplossing is dat het kabinet de wet nog niet tekent en dus de inwerkingtreding ervan overlaat aan een volgend kabinet. Zo kan D66 het eventuele succes wel alvast claimen, maar hoeft de ChristenUnie de invoering niet mee te maken.

Verruiming Embryowet

Wetenschappers en voortplantingsartsen pleiten al jaren voor meer mogelijkheden bij het onderzoek naar embryo’s en embryoselectie, maar ook dit lag de afgelopen jaren lastig onder Rutte III. De huidige Embryowet staat relatief weinig toe: nu mogen alleen restembryo’s die overblijven bij een ivf-traject worden gebruikt voor onderzoek en embryoselectie mag alleen maar plaatshebben voor het voorkomen van een zeer beperkt aantal ernstige erfelijke ziekten.

Bovenaan het verlanglijstje van de wetenschap staat het speciaal kweken van menselijke embryo’s voor onderzoek. Zo kunnen ook de eerste dagen in de ontwikkeling van het embryo worden bestudeerd, terwijl een restembryo pas na een paar dagen voor de wetenschap beschikbaar is. Wetenschappers hopen door embryokweek de veiligheid en kwaliteit van voortplantingstechnieken te verbeteren. D66 en VVD zijn voorstander van verruimingen op dit gebied, zeker als deze kunnen helpen om onnodig leed door ernstige erfelijke ziekten te voorkomen.

Tegenstanders, zoals de ChristenUnie, zien een menselijk embryo als het begin van leven en vinden het daarom fundamenteel verkeerd dat embryo’s louter voor onderzoek worden gecreëerd en weer worden vernietigd. „Het kweken van embryo’s voor onderzoek past niet bij de menselijke waardigheid”, staat in het laatste verkiezingsprogramma. Binnen het CDA is een interessante verschuiving in het denken zichtbaar. Het wetenschappelijk instituut sprak zich dit jaar voor het eerst uit voor het kweken van embryo’s, onder strenge voorwaarden. „De doelstelling moet dan echt barmhartigheid zijn”, zegt onderzoeker André Poortman. „Geen wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar echt onderzoek om lijden in de toekomst te voorkomen of te verlichten.”

Met de verschuiving binnen het CDA zou de Embryowet een dossier kunnen zijn waarop enige beweging komt. Rutte III zette de afgelopen jaren een stapje door geslachtskeuze bij embryoselectie toe te staan bij een aantal ziekten, waaronder de oogziekte LHON en erfelijke borstkanker. Mocht een compromis over embryokweek nog een stap te ver zijn, dan kan de lijst ziekten voor embryoselectie mogelijk verder worden uitgebreid.

Modernere Abortuswet

Linkse en liberale partijen vinden de in 1984 ingevoerde Abortuswet niet meer bij de tijd. Rob Jetten (D66) diende voor de zomer een voorstel in om de verplichte wettelijke bedenktijd van vijf dagen te schrappen. Deze termijn werd in de jaren tachtig ingevoerd zodat vrouwen niet overhaast tot zo’n ingrijpende beslissing konden overgaan. D66 vindt die redenering verouderd en noemt de bedenktijd „overbodig en onnodig betuttelend”. Een recente evaluatie van de Abortuswet laat zien dat de meeste vrouwen hoe dan ook een zorgvuldige keuze maken en graag in overleg met hun arts zelf de lengte van een eventuele bedenktijd bepalen.

Omdat het om een relatief eenvoudige wetswijziging gaat, kan het voorstel van Jetten al dit najaar in de Kamer worden behandeld. Dat kan de formatie met de ChristenUnie op scherp zetten, dus mogelijk is D66 bereid de wet tijdens de onderhandelingen nog niet te behandelen. Maar ook als er eenmaal een kabinet is, blijft het de vraag hoe dat kabinet moet omgaan met initiatiefwetten rond abortus die een Kamermeerderheid lijken te halen.

Voor de ChristenUnie is elke verruiming van de Abortuswet een stap achteruit. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij streeft naar „een abortusvrije samenleving”. Omdat dit een utopie lijkt, zet de partij voorlopig in op verlaging van de abortusgrens. Een punt waar alle partijen, inclusief D66 en ChristenUnie, elkaar kunnen vinden is het belang van goede hulp aan onbedoeld zwanger geraakte vrouwen en tienermoeders. Een ruimhartige financiële investering hierin zou partijen weer iets nader tot elkaar kunnen brengen.