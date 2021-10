De woning van Tonnie en Henny is doormidden geknakt – door ‘het kanaaldrama’, zeggen ze

Het is een wrang toeval dat het huis van Tonnie (62) en Henny (59) Wittenaar uit Daarlerveen ‘The willows’ heet. De naam slaat op hun levenshouding, zegt Henny met enige trots. „Een wilg is een sterke boom. Die zal niet snel barsten. Buigen ja, maar niet breken.”

Voor het huis waarin het echtpaar al 26 jaar woont geldt dat helaas niet. Wie om het huis heen loopt, ziet talloze scheuren. De oprit is opnieuw bestraat omdat hij was verzakt. De muur rond de voordeur is gestut met ijzeren palen. De hoek van hun voorgevel is vastgemaakt met een hoekijzer. Door voorbijrazende vrachtwagens en de daarmee gepaard gaande zuiging zou het stuk muur anders loskomen.

„Door onze fundering loopt een grote, horizontale scheur”, zegt Tonnie in haar kleine keuken. De gebarsten tegelvloer waar ze op staat, loopt in één hoek naar beneden. Zou je een balletje aan de ene kant van de keuken leggen, dan rolt het meteen die hoek in. „Het voorste deel van het huis kantelt naar voren”, legt Tonnie uit. „En het achterste deel iets naar achteren.” Hun huis is in feite doormidden geknakt. In 2010 lieten de Wittenaars nog een taxatie uitvoeren toen ze hun hypotheek wilde oversluiten. Er waren toen geen grote problemen en die werden ook niet verwacht. „Tot het kanaaldrama”, zegt Tonnie.

In Overijssel, tussen Almelo en De Haandrik, ligt een kanaal van 34 kilometer lang. Tussen 2011 en 2016 zijn er werkzaamheden uitgevoerd om het kanaal geschikt te maken voor de grotere scheepvaart. Daarna merkten bewoners vlak bij het kanaal dat er ineens schade was aan hun huizen. Inmiddels zijn er bijna vierhonderd beschadigde huizen bekend, over een lengte van zo’n vijf kilometer tussen de plaatsen Beerzerveld en Daarlerveen. De bewoners dienden klachten in over scheuren, verzakte funderingen, geknapte water- en gasleidingen en kapotte muren en daken. Volgens de provincie voelden bewoners in zeven huizen zich zo onveilig dat ze vervangende woonruimte moesten zoeken.

De oorzaak van de schade is volgens veel bewoners duidelijk: de werkzaamheden aan het kanaal. Maar volgens onderzoek ligt dat minder eenduidig.

Stutten

Aan weerskanten van het kanaal in het dorp Geerdijk ligt een drukke weg, met her en der ophaalbruggen om naar de overkant te komen. Peter Blok (59) stuurt zijn Toyota langs het water. Direct naast de wegen staan rijen met huizen, winkels en bedrijfspanden. Af en toe wijst hij op huizen met stutten die de boel bij elkaar moeten houden. „Deze mensen wonen nu achter hun huis”, zegt hij en hij knikt in de richting van een grijze noodwoning in de achtertuin van een pand.

Kanaal Almelo-De Haandrik, waar tussen 2011 en 2016 werd gebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen. De werkzaamheden zouden de oorzaak zijn van de verzakkingen.

Zware stutten moeten verdere verzakkingen voorkomen.

Blok is bestuurslid van Kant nog Wal, de belangenbehartiger van gedupeerde kanaalbewoners. De stichting heeft iets meer dan tweehonderd leden en kost hem zo’n twintig tot dertig uur per week, naast zijn veertigurige werkweek als software-architect.

Pas in 2018 begonnen de scheuren, kapotte dakgoten en gas- en waterleidingen bij veel bewoners op te vallen. „Je loopt niet iedere dag langs je huis om te kijken en je af te vragen: zat deze scheur er al of niet?” zegt Blok. Op een door Kant nog Wal georganiseerde avond in Vroomshoop deelde iedereen zijn verhaal en volgde de conclusie dat het wel het kanaal móést zijn. „We gingen daar met een opgelucht gevoel weg”, zegt Tonnie Wittenaar.

De provincie schakelde in 2018 kennisinstituut Deltares in om te kijken of er een verband bestond tussen de schade en werkzaamheden. Een jaar lang onderzocht het bureau 26 huizen en 3 bedrijfspanden in Vroomshoop en omgeving. De conclusie: er bestaan „relaties” tussen de schade en sommige werkzaamheden. Maar omdat elk pand anders is, zegt dat eigenlijk weinig over de oorzaak van de schade per huis.

„Het was echt een teleurstelling voor bewoners én voor ons”, zegt gedeputeerde Bert Boerman (Water, ChristenUnie), van de provincie Overijssel. „We hebben vanaf het begin af aan gezegd dat we willen helpen. Als je wettelijk aansprakelijk bent, is er geen discussie.” Juist omdat de provincie onafhankelijk wil blijven, bemoeide ze zich niet met dat Deltares-onderzoek, zegt Boerman. „Maar dat zou ik nooit meer zo doen. Daardoor konden we niet bijsturen toen bleek dat er geen eenduidig antwoord kwam.”

Grondwaterstand

Oud-hoogleraar grondmechanica en funderingstechniek Stefan van Baars las over het ‘kanaaldrama’ en ging naar Overijssel om zelf onderzoek te doen. Alleen al op basis van statistiek móét de schade wat met de werkzaamheden te maken hebben, concludeerde hij. Dat, en het feit dat veel bewoners aandringen op meer onderzoek, maakte dat de provincie Deltares opnieuw inhuurde. Eind vorige maand verscheen een nieuw rapport.

„Het eerste onderzoek bewees al dat de provincie veel schade had veroorzaakt door bijvoorbeeld het te hard intrillen van damwanden en trekankers”, zegt Van Baars. Het tweede onderzoek ging dieper in op het verzakken van de funderingen. In de afgelopen decennia is de grondwaterstand stelselmatig gedaald, wat weer heeft geleid tot verdroging en inklinking, ofwel krimp, van veenlagen. Veel huizen zijn (deels) gebouwd op veen, waardoor veel funderingen verzakken.

Opvallend is dat Deltares, de door de provincie aangestelde adviseurs (onder wie Van Baars) én de begeleidingscommissie bij het tweede Deltares-onderzoek anders denken over de rol van de werkzaamheden daarin. Volgens Deltares hebben de werkzaamheden beperkt bijgedragen aan de schade, volgens de adviseurs is de bijdrage juist doorslaggevend en volgens de begeleidingscommissie ligt de waarheid ergens in het midden. De werkzaamheden veroorzaakten stijging en daling van het grondwaterpeil, schrijft de commissie, en vormden een trigger bovenop een al instabiele situatie.

Het wantrouwen in de provincie is inmiddels enorm groot, zegt Blok. Dat heeft voor een groot deel met de vage conclusies van het eerste onderzoek te maken. Ook over de schaderegeling die daarop volgde komen klachten binnen bij Kant nog Wal. De schade bij Tonnie en Henny Wittenaar wordt bijvoorbeeld op 18.000 euro getaxeerd. „Schandalig”, vindt Tonnie. „Wij hebben een contra-expertise laten doen, waarin ook de schade aan de fundering is meegenomen. Die taxateur komt uit op 105.000 euro.” Volgens gedeputeerde Boerman zijn inmiddels 306 taxaties uitgevoerd; bij 211 is de uitslag bekend. „Er is 13 keer een contra-expertise gedaan, betaald door de provincie”, zegt Boerman. „Rond de 35 bewoners hebben een bedrag geaccepteerd en ontvangen.”

Onschuld bewijzen

Veel bewoners zijn niet tevreden: „Ik heb het idee dat de provincie drukker bezig is haar onschuld te bewijzen, dan met ons te helpen”, zegt Istvan Greguss (40) uit Bergentheim. Hij loopt met zijn partner Anouk Schimmel (40) om zijn huis als hij stopt. „Is deze nieuw?”, vraagt Anouk. „Dit is het ergste, dat je continu een nieuwe scheur vindt. Als hij zegt: ‘Anouk, moet je nu eens komen’, dan denk ik: gáán we weer.”

In 2018 verhuisde het stel met hun twee dochters voor de rust en de ruimte naar een boerderij uit 1938. Greguss is Afghanistan-veteraan en heeft PTSS. De ruimte vonden ze, de rust niet. Greguss gooit een taxatierapport uit 2018 op zijn koffietafel. Daarin staat niks over schade. Maar eind van dat jaar begonnen de problemen. Hij somt ze op als hij door het huis loopt: „Er zijn overal lekkages, het dak golft, de schoorsteen is kapot, dus ’s winters is het koud als de vloerverwarming het niet doet en je kunt de open haard niet aandoen. Je kunt het balkon niet op, de deuren klemmen, en er zijn overal scheuren.”

Afghanistan-veteraan Istvan Greguss (40) zocht in Bergentheim rust, maar vond die niet. „Het ergste is dat je continu een nieuwe scheur vindt.”

Schade aan de woning van Istvan Greguss in Bergentheim.

Schade aan de woning van Istvan Greguss in Bergentheim.

Greguss kijkt door het raam. „En dit was ooit recht.” Hij wijst op het gazon met in het midden een grote kuil. „Ik vind het wel bijzonder: 81 jaar is er nooit wat met dit huis gebeurd, en na de werkzaamheden is het binnen tweeëneenhalf jaar een bouwval. Het ergste vind ik dat we na bijna drie jaar nog steeds geen perspectief hebben.”

Het gebrek aan perspectief, dat ziet Boerman ook wel, zegt hij. „Die verhalen raken me.” Op basis van het nieuwste onderzoek breidt de provincie haar eerdere schaderegeling uit. Ze gaat langs huizen waar ‘zettingschade’ is om daar funderingsonderzoek te doen. Eventuele funderingsverbetering gaat de provincie betalen, beloofde Boerman in een webcast voor bewoners op 28 september.

Dat gaat verder dan wettelijk moet, benadrukt Boerman. „Andere overheden, zoals de waterschappen en gemeenten, maken zich zorgen of we met de schadevergoedingen geen precedent scheppen”, zegt de gedeputeerde. „In heel Nederland zakken huizen. De suggestie dat de provincie geen geld wíl uitgeven, is niet aan de orde. Er staat nota bene 40 miljoen gereserveerd om mensen tegemoet te komen. Da’s geen schijntje.”

Maar het is niet alleen geld dat wantrouwen aanwakkert. Het zijn ook de werkzaamheden aan het kanaal zelf. Die zijn helemaal niet goed uitgevoerd. De Rekenkamer Oost-Nederland publiceerde deze maand een rapport waaruit blijkt dat aannemers gemaakte afspraken over risicobeheersing niet nakwamen en de provincie dit niet afdwong. De focus lag vooral op „tijd en geld”, niet op de risico’s voor omwonenden en hun huizen, aldus de rekenkamer. Oud-hoogleraar Van Baars: „Men is gaan baggeren zonder na te denken. Die huizen komen in geen enkele berekening of beschouwing voor. Dat is echt geklungel.”

Dat ontbreken van goede metingen tijdens de werkzaamheden heeft gevolgen gehad voor de Deltares-onderzoeken. „Er waren minder gegevens, dat maakte het onderzoek moeilijk”, zegt projectleider Goaitske de Vries. „Langdurige metingen over grondwaterstanden rond huizen ontbraken, die zouden ons bijvoorbeeld geholpen hebben.”

Boerman snapt het wantrouwen wel. „Ik begrijp dat de onrust toeneemt, zeker omdat men denkt dat de overheid niet kan of wíl handelen”, zegt Boerman. „Maar ik spreek ook bewoners die ons bijvoorbeeld vragen een aannemer te regelen, wat we doen. Dat is de andere kant van de medaille.”

Gemiste inkomsten

„Toen we voor het eerst langs het kanaal reden en de boerderij zagen, waren we op slag verliefd”, zegt Greguss. „Maar ik ben bang dat de boerderij het niet gaat redden. Herstellen gaat waarschijnlijk meer kosten dan opnieuw bouwen, liet de man die de schade taxeerde doorschemeren.”

Bij de familie Wittenaar spelen ook gemiste inkomsten een rol. „We hebben een eigen bedrijf aan huis dat we wilden uitbreiden”, zegt Henny. „Tonnie heeft werk zat, maar het kan niet. Alles staat al zo lang stil.” De onzekerheid is met de komst van het nieuwe onderzoek en de schaderegeling niet weg, zegt Peter Blok.

En waardoor komt die ‘verdroging’ van de grond, die voor het verzakken van funderingen heeft gezorgd, vraagt Van Baars zich af. Dat kun je zeker niet op klimaatverandering afschuiven, schrijft hij in een mail aan de provincie. Bedrijven die steeds meer grondwater oppompen en de overheden die daar vergunningen voor afgeven, díé zijn ervoor verantwoordelijk, vindt hij.

„Ik begrijp goed dat mensen snel willen weten: wat betekent dit voor mij”, zegt Boerman in de webcast voor bewoners. De provincie moet nu per huis kijken wat er moet gebeuren. „Ik zeg er wel bij, dat vraagt even tijd”, aldus Boerman.

Istvan Greguss wil het allemaal eerst zien, dan geloven. „Laat ik het zo zeggen: heeft de provincie mijn vertrouwen teruggewonnen? Nee.”