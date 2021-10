De vrouw wil ook wat in bed

Het heeft iets langer geduurd dan aangekondigd, maar Over seks is terug. Ter herinnering: voor de zomer ging het lange tijd over vreemdgaan en open relaties. We beginnen het nieuwe seizoen met de kwestie die werd ingebracht door een vrouw van zestigplus*: „Waarom zijn er nog steeds mannen die geen of weinig moeite willen doem – of is het kunnen– om hun lief, hun wijfje desnoods, te bevredigen?” Neem haar laatste partner: „Geen domme man. Ook veel vrouwen meegemaakt in zijn leven. Maar interesse voor het laten klaarkomen van zijn meisje, ho maar. Aanwijzingen en tips van mijn kant waren aan dovemansoren gericht.”

Heeft deze vrouw toevallig pech gehad? Het lijkt er niet op. „Eindelijk iemand die over dit onderwerp schrijft”, mailde A*, een 53-jarige vrouw. „Ik erger me al jaren!” A kwam op haar 27ste pas voor het eerst klaar, dankzij een man die haar „net zo lang befte tot er in mijn lijf sensaties ontstonden die ik niet voor mogelijk had gehouden.” De relatie hield geen stand, maar ze nam zich voor nooit meer seks te hebben zonder dit gevoel. Dat nu, schreef ze, is tegengevallen. „Hoewel ik nu heel goed zelf voor een orgasme kan zorgen, trokken de meeste mannen wit weg als ik hen vroeg iets op dat gebied te doen. Alleen al het kijken naar mijn vulva bleek nogal veel emotie op te roepen – eerder angstig dan plezierig. Ik had een half jaar een relatie met een man die ik heel leuk en aantrekkelijk vond. Ik kwam geen enkele keer klaar, behalve als ik masturbeerde tijdens of na de seks. Na drie maanden begon ik erover, dat ik de seks erg lekker vond, maar dat ik ook graag door hem bevredigd wilde worden. Het was niet dat hij het niet wilde, hij kón het gewoon niet. Hij kon zich er zelfs bijna niet toe zetten over mijn rug te wrijven als ik daarom vroeg, en als hij het al deed, voelde het harkerig en verkeerd.” Seks met een man vindt A „in principe zalig”, maar ze is „ernstig teleurgesteld” in mannen. „Ik kan het beter alleen.”

Van hij is klaargekomen naar zij is klaargekomen

P* (leeftijd onbekend), heeft een zeer korte verklaring voor het gebrek aan aandacht voor het orgasme van een vrouw binnen een heteroseksuele relatie. „Oprechte interesse. Daar schort het volgens mij nogal eens aan bij een man.” Als je de redenatie volgt van S*, een man van 44, zijn het wel vooral oudere mannen bij wie het daaraan schort. S vermoedt namelijk dat het fenomeen ‘geen belangstelling voor het plezier van een vrouw’ leeftijdsgebonden is. „Ik heb de omslag meegemaakt. Tot in de jaren negentig was een stoer, opschepperig verhaal onder jonge mannen meestal iets in de trant van: ‘Ik heb dit weekend waanzinnige seks gehad, lekker gespoten’. Eind jaren negentig werd het stoere verhaal op maandagochtend: ‘Ik heb dit weekend seks gehad en zij is waanzinnig lekker klaargekomen.’” S denkt dat feministische vrouwen die in de jaren zeventig jongetjes kregen hier een rol in hebben gespeeld, alsook de stukken over seks die in de jaren tachtig en negentig verschenen in vrouwenbladen als Libelle en Viva, „die slimme jongens net zo goed lazen natuurlijk”. Sinds kort heeft S een nieuwe relatie, en heeft hij„ opnieuw ervaren dat de vroege fase een mooi proces is van proberen samen te genieten. Het is soms best een zoektocht, en het vraagt wat moed van een man om zich te laten bijsturen, en van een vrouw om bij te sturen. Maar het levert zoveel meer plezier en diepgang op.”

Niet alle vrouwelijke inzenders klaagden over de onwil van mannen. E* (leeftijd onbekend) heeft sinds haar scheiding, 21 jaar geleden, juist gemerkt dat mannen aanwijzingen op prijs stellen. „Een van de mannen had het nog nooit meegemaakt, en was heel blij met wat hij van mij leerde. Het verrijkte zijn seksuele beleving aanzienlijk.”

Volgende week verder. Binnenkort ook in deze rubriek: erectieproblemen.

*Namen op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.