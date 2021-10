De MG Marvel R bevindt zich op gevaarlijk terrein

Je auto Marvel noemen, dat gaat ver. MG deed het. Met een R erachter; Marvel R. Of die voor Racing, Rebel, Rage of Revolution staat is om het even. Wat MG bedoelt is dit: Hoi westerlingen, we hebben nu de coole stekker-suv die jullie écht willen. Met echt design en een reuzenscherm maatje Tesla.

Voor leken en jongeren: MG was vroeger inderdaad een Brits sportwagenmerk. Dat ging kopje onder, de Chinezen kochten de merkrechten, en nu produceert de kloon onder de paraplu van de Chinese industriereus SAIC relatief goedkope stekker-suv’s voor min of meer gewone mensen. Zijn stijl is marktconform neutraal zoals alleen Chinezen het gemiddelde van het gemiddelde kunnen berekenen. Beetje Audi, beetje Hyundai, beetje Mercedes met die doorlopende lichtband vóór, de fake-luchtinlaten in de stijl van Toyota. Alles net niet letterlijk genoeg gejat voor plagiaatzaken, maar samen toch goed voor de onomstreden hedendaagsheid die je niet voor schut zet bij de buren.

Bij de persconferentie vroeg ik of we van MG op termijn een echt familiegezicht kunnen verwachten, een uniforme stijl voor alle auto’s van het huis. Welnee. Stomme vraag ook. Zo denken Chinezen niet. Identiteit interesseert ze niks. Ze waaien principieel met alle modewinden mee.

Wel interessant hoe snel dat gaat. Aan de eerste elektrische MG die dit land kon kopen was nog maar twee jaar geleden niets benijdenswaardig. De ZS was een Mazda-suv in de lachspiegel. Toch kochten mensen hem. Hij kwam ruim 200 kilometer ver, was royaal en goedkoop. Snelle beslissers reden met vier mille staatssubsidie en nog eens vier mille voordeelbonus van importeur Van Mossel voor 22.000 euro uitstootvrij.

De Marvel zoekt het hogerop in de prijsklasse van 40.000 tot 50.000 euro. Gevaarlijk jachtterrein voor nieuwkomers zonder krediet. Had de ZS als prijsvechter het rijk voor zich alleen, de Marvel krijgt te maken met een reeks solide tegenstanders. De Koreanen zijn hier koning. Kia met de Niro, e-Soul en, coming soon, de ravissante EV6; Hyundai met de Kona en de minst begrotelijke versies van de prachtige Ioniq 5. De VW ID.3 met 77 kWh-accu is onderweg. Wie van groot houdt en niet al te ver hoeft, koopt een Skoda Enyaq of VW ID.4. Voor 50.000 heb je trouwens al de kaalste Tesla Model 3, nog steeds de gouden standaard qua efficiency en connectiviteit.

In die context is de Marvel R toch een beetje als de fastfoodketen die een biefstukoffensief aankondigt tegen Loetje. Die donquichotterie heeft alleen kans als ze op alle fronten voor iets minder net iets meer biedt. Dat wordt lastig. Hij wint niet op esthetica, gebruiksgemak of actieradius, noch op de ruimte, die wat tegenvalt voor een MG die zoveel groter lijkt dan de ZS. De kofferruimte is met 375 liter zelfs kleiner en alleen het basismodel heeft in het vooronder het forse extra bagagevak dat bij de onzinnig snelle topversies is opgeofferd aan de derde motor. Enorm verbeterd is de afwerking. Kwam je in de ZS nog wel wat onbedoeld blootliggende bedrading tegen, bij de Marvel R gaat het alleen fout in het opbergvak onder de middenarmsteun. Daar zit wat lijkt op een opberggleuf voor een smartphone. Stop je die erin en trek je hem er weer uit, dan komt de rubberen houder mee. Niet doen. Deponeer hem op het plateau onder het infotainmentscherm, waar hij meteen draadloos wordt opgeladen.

Nu over dat scherm, 19 inch pure ambitie. De menuvoering met de rechthoekige kwadranten voor de hoofdfuncties als media, radio en navigatie is in de basis goed, maar een deel van de functieaanduidingen is overdag dramatisch slecht leesbaar. Dat geldt zowel voor de plus- en min-tiptoetsen van de volumeregeling als voor de beide analoge schakelaars links en rechts van de draaiknop voor de automaat. Je hebt een zeer krachtige leesbril nodig om te zien dat je op links de rij-instellingen en rechts de regeneratiestanden instelt voor de mate van energieterugwinning bij remmen en gas loslaten.

Hoe efficiënt hij echt is, zal een uitgebreidere testrit dan de beknopte Nederlandse introductie toestond moeten uitwijzen. Een bereik van 325 kilometer zit er wel in, voor de tweewielaangedreven basisversie iets meer, volstrekt gemiddeld zoals alles aan de auto. Is het genoeg? Ach, Van Mossel bokst hem dealend en wheelend heus de markt wel binnen, nu we weten dat die R tenminste niet voor Rotzooi staat.