De journalisten achter de Pandora Papers over hoe ze hun scoops uitserveren

De lekken lijken elkaar op te volgen als de seizoenen van je favoriete serie. De Panama Papers, de Paradise Papers en vanaf begin deze week de Pandora Papers.

Sinds WikiLeaks zijn dit soort lekken een door rijken en machtigen gevreesd journalistiek genre geworden, met een sleutelrol voor het in Washington gevestigde International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ). Deze organisatie nodigt klokkenluiders uit bestanden te lekken en deelt deze vervolgens weer met een groep van 600 journalisten van ruim 150 nieuwsorganisaties. In een virtuele redactieruimte delen de journalisten hun bevindingen en stemmen ze hun publicaties op elkaar af.

Aan het hoofd van deze monsteroperatie staat de Iers-Australische journalist Gerard Ryle, die vanuit Washington met NRC spreekt. „Al zou ik liever drie dagen slapen”, zegt hij direct bij aanvang van het gesprek. „Maar in de week na zo’n groot onderzoek moet ik met de pet rond, geld inzamelen voor het volgende project.” Vandaar geeft hij tóch een interview.

Het nieuwste gigalek uit zijn koker heet Pandora Papers en wordt door de ICIJ zelf „het grootste onderzoek uit de journalistieke geschiedenis” genoemd. In Nederland trok vooral de onthulling over toenmalig CDA-senator Wopke Hoekstra de aandacht. Die had geld geïnvesteerd in het bedrijf van een vriend.

Lees ook: Hoekstra, Poetin en Blair — welke politieke kopstukken staan er nog meer in de Pandora Papers?

Zijn naam werd in de bestanden ontdekt door Karlijn Kuijpers van onderzoeksplatform Investico. Zij voerde een zoekopdracht uit met namen van kandidaat-Kamerleden. Een paar uur later popte de naam van Hoekstra op en ontdekte ze dat zijn geld in een belastingparadijs was beland. Zij deelde die bevindingen weer met Financieel Dagblad en Trouw, de andere Nederlandse publicatiepartners van ICIJ. Samen maakten ze er een verhaal van.

Het onderzoek zelf is nog maar het halve werk. De verhalen moeten vervolgens worden verkocht aan het publiek. „Want laten we wel wezen”, zegt Ryle, „6,4 miljoen papieren vol financiële details zijn natuurlijk vreselijk saai. Daar moet je verhalen van maken over echte mensen, anders trekt niemand zich er iets van aan.”

De allure van oorlogsverhalen

Het uitserveren van zo’n scoop begint al met de keuze voor een naam – ieder lek krijgt een woord dat allitereert met ‘papers’ ervoor geplakt. Dat begon met de Panama Papers in 2015, vertelt Ryle. Die naam was een hommage aan ICIJ-oprichter Charles Lewis, die steevast legendarische verhalen vertelde over de Pentagon Papers uit 1972, de moeder aller scoops in dit genre. „Toen moesten ze nog stiekem duizenden pagina’s onder de kopieermachine leggen en al dat papier ongezien bij een redactie zien te krijgen. Wij moeten het zonder dat soort ‘oorlogsverhalen’ doen, maar wilden wel iets van die allure meegeven aan ons onderzoek.” Het was zijn adjunct die dit jaar met de naam Pandora op de proppen kwam. „Daar hebben we het lang over gehad. Kan het publiek al die papers nog wel uit elkaar houden? Onze conclusie was: het is juist goed dat het publiek ziet dat deze onthullingen met elkaar samenhangen. En het verwijst natuurlijk naar de doos van 2,94 terrabyte aan gegevens die nu opengaat.”

Staat het naar buiten brengen van feiten niet op gespannen voet met de marketingtechnieken die nodig zijn om deze feiten aan de man te brengen? Hoofdredacteur Thomas Muntz van ICIJ-partner Investico, moet bij die vraag aan Machiavelli denken. „Die adviseerde: ‘Als u een misdaad begaat tegen het volk, zorg er dan door dat die zo omvangrijk is dat de mensen het niet kunnen bevatten. Want als het een misdaad is die ze kunnen bevatten, zullen ze u er om haten.’ Het is onze taak als journalisten om het onbevatbare bevatbaar te maken. Dat ICIJ een naam heeft gegeven aan dit vreselijk ingewikkelde gesodemieter helpt daarbij.”

ICIJ-directeur Gerard Ryle Foto ICIJ

Ryle wijst erop hoe zorgvuldig het journalistieke proces is dat aan de verpakking en ‘marketing’ van de verhalen voorafgaat. Peer pressure en een zorgvuldig selectieproces van deelnemende journalisten zorgen voor een sfeer waarin journalisten zich geen fout kunnen permitteren. Ryle: „In de laatste weken voor publicatie hebben we het aantal namen van prominenten nog teruggebracht tot 335, terwijl we eigenlijk van meer dan 600 mensen zeker weten dat ze hun geld in belastingparadijzen hebben gestald. Maar we wilden alleen iets opschrijven als we er helemaal zeker van waren dat we het voor een rechter konden bewijzen.”

Aankaarten, maar niet oplossen

Dreigt na zoveel gelijksoortige verhalen geen Papers-moeheid bij het publiek? Thomas Muntz verwerpt die suggestie: „Je hoort vaak: dat wisten we al. Nee: je dácht het. Nu weet je het. Dat is een groot verschil.”

Lees ook: Pandora Papers tonen dat er nog volop belasting wordt ontdoken

Muntz ziet het maatschappelijk sentiment over dit type belastingontwijking langzaam keren, als gevolg van dit soort publicaties. „Toen ik in 2012 nog over klimaat schreef moest ik er in elk verhaal bij zetten waar dat probleem nu precies uit bestond. Op een gegeven moment hoefde dat niet meer. Dat punt bereiken we langzaam maar zeker ook met belastingontwijking. Een groot deel van de bevolking denkt nu toch: wat erg.”

Toch maakt directeur Ryle zich geen illusies over de gevolgen van zijn publicaties. „De manieren waarop rijke mensen hun bezittingen stallen en wegsluizen worden na elke onthulling alleen maar vernuftiger.”

Journalistiek kan wel aankaarten, maar niets oplossen. Muntz: „Het is net als met die gruwelopnames in een slachthuis, daarbij weten we allemaal hoe we moeten reageren. Maar we weten óók waar de kiloknallers liggen. Daarom draait het uiteindelijk altijd om: wetgeving, wetgeving, wetgeving.”