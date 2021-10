David moet zich schamen

Na een jaar uitstel vanwege corona is deze maand de wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020 feestelijk van start gegaan in de Verenigde Arabische Emiraten. In de paviljoens laten allerlei landen zien wat ze in huis hebben. Maar het Italiaanse paviljoen liet iets te veel zien, naar de smaak van de Emirati.

De Italiaanse bijdrage is een kopie van de David, het beroemde zestiende-eeuwse meesterwerk van Michelangelo, grotendeels gemaakt met een 3D-printer. Maar waar de Italianen geen rekening mee hielden: het schaamdeel van de ruim vijf meter hoge David is onbedekt. In Italië een ‘detail’, in de conservatieve Emiraten bittere ernst.

De Italianen spraken van „een vergissing”. Bij wijze van oplossing worden nu de edele delen van David afgeschermd, door het bovenste deel van het standbeeld voor iedereen tentoon te stellen, terwijl het gewraakte onderste gedeelte een verdieping lager te zien is. Ongekuist – maar alleen toegankelijk voor vip’s.

In Italië werd verbolgen gereageerd. De gekuiste versie beschouwen zij als schandalige zelfcensuur. Davide Rampello, artistiek directeur van het paviljoen, ontkent dat de aanpassing te maken heeft met het verbod in de Emiraten op ‘openbare naaktheid’. Maar een medewerker verklaarde tegenover de Italiaanse krant La Repubblica dat er wel degelijk geïmproviseerd was. Er was zelfs overwogen om de David een onderbroek aan te doen.

When in Dubai…