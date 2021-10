Currentzis laat walsen hupsen als op een schuurfeest

Opslaan in leeslijst

De paradox van Teodor Currentzis is dat hij precies doet wat je verwacht en je tóch vijf kwartier op het puntje van je stoel houdt. In het Concertgebouw deden de sterdirigent en zijn orkest musicAeterna hun reputatie eer aan: ze keerden Mahlers ‘Vijfde symfonie’ op een waanzinnige, soms vermoeiende maar hypermuzikale manier binnenstebuiten. Het traditionele idee van een machtige symfonische boog kon overboord: Currentzis’ architectuur was die van een manische bouwmeester, met hier nog een torentje en daar nog een vlag, de dragende muren aangedikt tot massieve donjons, dan weer opengewerkt tot wufte arcades.

Meteen na het trompetsignaal barstte het orkest – dat staand speelde – los in een oorverdovend tutti. Slepend tempo in de treurmars, dan weer een bijna groteske clash. De extremiteit van Currentzis’ signatuur is enigszins voorspelbaar, maar de instrumentale uitvoering dermate goed – bevlogen, perfect gelijk, meeslepend gefraseerd, kleurrijk van toon – dat je onherroepelijk voor de bijl gaat. Bovendien mogen Currentzis’ ideeën extreem zijn, ze zijn te goed om als gimmick te kwalificeren.

Lees ook de recensie van Mahler 6 door Currentzis: Mahler in magisch Russisch sprookjesbos

Halverwege het tweede deel, bij een gefluisterde paukenroffel, speelden de cello’s zo zacht dat de muziek haar adem inhield. Een fractie later klotste gezwollen Sehnsucht je weer om de enkels. Het pizzicatodansje in het scherzo was akoestisch mikado, waar de blazers slechts met de grootste omzichtigheid hun nootjes tussen durfden schuiven. Dan het Adagietto: alsof er een kind met de volumeknop zat te spelen – waarna Currentzis je alsnog overrompelde met het aller-pianissimo’ste pianissimo. Hij remixte de partituur, herschikte de balans, liet walsen en Ländlers hupsen met de grimmigheid van een schuurfeest na middernacht.

Zijn grootste scoop had Currentzis voor de pauze, toen hij een groot, nieuw en steengoed orkestwerk van de hier onbekende Oostenrijker Alexey Retinsky presenteerde. In de verwaaide spooksfeer van ‘Anaphora’ (2021) gonsde het van tonale geruchten, een elektrische gitaar mijmerde ontstemde arpeggio’s, het golfde en ronkte, en toen het hele orkest striemende vogelfluitjes kwetterde, hamerden drie slagwerkers uit houten balken een opzwepende groove.

Klassiek Mahler 5, musicAeterna o.l.v. Teodor Currentzis. Gehoord: 5/10 Concertgebouw A’dam. Inl.: concertgebouw.nl ●●●●●