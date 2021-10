‘De verantwoordelijkheid van chef-dirigent ambieer ik op mijn 78ste niet meer’

Een opmerkelijk debuut was het, dit voorjaar. Via livestream kon je meebeleven hoe dirigent Hartmut Haenchen (78) voor het eerste kennismaakte met het Noord Nederlands Orkest en de (veelal jonge) musici direct een geweldige, verzadigde Strauss-klank ontfutselde. Ook bij NNO-programmeur Marcel Mandos ontstak het concert direct de wens: graag snel meer Haenchen. Het NNO tekende Haenchen als vaste gastdirigent per augustus 2022 voor drie à vier weken per seizoen, voor ten minste drie seizoenen.

„Dat concert debuut was een schaars lichtpuntje in de heftige coronaperiode”, zegt Haenchen. „Ik kreeg zelf corona en zag een uitzonderlijk interessant seizoen verdampen. Tristan und Isolde in New York, Parsifal in Wenen, een Bruckner-cyclus in Brussel: alles weg.”

In Nederland is Haenchen een oude bekende: als oud chef-dirigent van De Nationale Opera (1986-1999) en het Nederlands Philharmonisch Orkest (1986-2002) is hij hier nog altijd veel te beluisteren. En hoewel hij als genaturaliseerd Nederlander inmiddels weer in Duitsland woont, heeft hij hier nog wel familie wonen.

Het NNO zoekt ook een chef-dirigent, waarom wordt u dat niet?

„Dat vroeg men ook, maar die verantwoordelijkheid ambieer ik op mijn 78ste niet meer. Daarbij: ik heb eigen opvattingen over wat een chef-dirigentschap inhoudt. Niet de acht weken die usance zijn, maar een veel diepere relatie. Als NedPhO- en operachef was ik destijds veertig weken per seizoen in Amsterdam. Als chef wilde ik bij alles betrokken zijn.”

Dirigenten bloeien vaak laat. Hoe ziet u dat?

„Ik wil musiceren zo lang als het gaat. Mijn energie is wel anders dan zestig jaar geleden, maar door ervaring weet ik ook hoe ik meer economisch kan dirigeren; waar ik fysiek nodig ben en waar ik op het eigen initiatief van de musici kan vertrouwen. Daarbij reis ik altijd met mijn eigen orkestmateriaal. Alles wat opgeschreven kan worden, staat ook daadwerkelijk genoteerd. Maar de muziek begint natuurlijk pas daar waar het geschrevene ophoudt. Dat is nou net het heerlijke.”

Wat trok u in het NNO?

„Het orkest is jong, en mij beviel de wil hard te werken en het optimum te bereiken. Een tweede overweging was dat ik het interessanter vind met een orkest iets op te bouwen, dan elke week ergens anders te werken.”

Haenchen spreekt aan de telefoon vanuit Linz, waar hij maandag een Bruckner-concert dirigeert. „Dat is op Bruckners 125ste sterfdag, maar eigenlijk heb ik een hekel aan agenda-programmering”, zegt hij. „Met het NNO ben ik nog in overleg over onze plannen, maar als ik er alvast één mag onthullen: ik zou graag minifestivalletjes rondom componisten dirigeren, zónder jubileumaanleiding.”

U leidt dit najaar ook het PHION en het Nederlands Philharmonisch. Opvallend.

„Toen ik in 1984 in Nederland debuteerde, waren er 21 professionele symfonie-orkesten. Nu acht. Je bent snel alomtegenwoordig. Ik ben vooral ontzettend blij dat de live-concerten weer kunnen. Streams zijn als studio-opnamen: koud. Ik miste de niet in woorden te vatten wisselwerking met het publiek dat ik niet zie, maar waarvan ik de energie direct voel. We maken muziek voor mensen, niet voor onszelf.”

Concerten Hartmut Haenchen met NNO: 18-21/11. PHION: 5-14/11. NedPhO: 28-30/5