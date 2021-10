Bestrijd de wooncrisis, zet koopwoningen op rantsoen

Voor het eerst sinds de jaren tachtig vond onlangs in Amsterdam een grootschalig woonprotest plaats. De demonstranten kwamen op tegen wat zij de ‘kolossale wooncrisis’ in ons land noemen. Een term die op twee manieren passend is, want niet alleen is de wooncrisis van grote, kolossale, omvang, woningzoekenden moeten het op de woningmarkt ook opnemen tegen een ware ‘kolos’ in de vorm van de (particuliere) belegger. Dat gevecht tussen David en Goliath laat zich maar op een manier beslechten: zet woningen op rantsoen.

Klaas Valkering is namens het CDA wethouder volkshuisvesting in de gemeente Bergen (NH).

Volgens cijfers van het Kadaster kochten beleggers de afgelopen tien jaar ongeveer 15 procent van de aangeboden woningen in Nederland. Hierdoor zijn er van de circa 8 miljoen woningen in Nederland bijna 700.000 inmiddels in handen van investeerders. Het gaat daarbij om de grote vastgoedbedrijven, pensioenfondsen maar ook particulieren beleggers, zzp’ers die zo sparen voor hun pensioen, en een enkele prins.

De beleggersbijdrage in het totale aantal woningtransacties liep de afgelopen tien jaar stelselmatig op en bereikte vorig jaar opnieuw een hoogtepunt. In dat jaar kwam bijvoorbeeld van de woningen die in de stad Den Haag werden verkocht meer dan de helft in handen van beleggers. In andere grote steden was het niet veel beter. Zo werden in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ongeveer 40 procent van alle te koop aangeboden woningen eigendom van investeerders.

Overdrachtsbelasting een schijntje

Politiek Den Haag heeft eerder geprobeerd de hype van huisjesmelkers te doorbreken met de verhoging van de overdrachtsbelasting van twee naar acht procent voor beleggers. Die eenmalige extra kosten lijken beleggers niet af te schrikken. Dat valt ook eenvoudig te verklaren. Op een woning van 300.000 euro zijn de meerkosten een kleine 18.000 euro. De belegger slaat dat eenvoudig om naar zijn huurder door gedurende twintig jaar de huurprijs met 75 euro per maand te verhogen. Een schijntje in het totale financiële plaatje.

Per 1 januari 2022 treedt een wetswijziging in werking die een tweede poging is van het belemmeren van beleggers op de woningmarkt. Gemeenten krijgen dan de mogelijkheid om delen van hun gemeente aan te wijzen waar een ‘opkoopbescherming’ geldt, zoals de minister het omschrijft. In de praktijk gaat het bij die ‘opkoopbescherming’ echter niet om koop- maar om huurwoningen. Beleggers hebben voortaan een vergunning van de gemeente nodig als ze in aangewezen gebieden een woning willen gaan verhuren. De gemeente kan die vergunning weigeren, waarna de belegger de woning kan verkopen of überhaupt van de koop kan afzien. Gemeenten moeten voor ze die gebieden kunnen aanwijzen wel eerst een verordening opstellen, een schaarsteonderzoek doen en met nog een flink aantal voorwaarden rekening houden.

Klinkt complex en dat is het ook. Alle 352 gemeenten zullen straks op 352 verschillende manieren verordeningen gaan opstellen met 352 verschillende onderzoeken en 352 andere gebiedsaanduidingen. Beleggers zullen zich hier waarschijnlijk niet bij neerleggen, waardoor dus in 352 gemeenten ook op 352 manieren de verordeningen en vergunningen aan rechters zullen worden voorgelegd. Hoewel de eerste gemeenten inmiddels hebben laten weten toch aan de slag te gaan met deze nieuwe wet, zullen andere, veelal kleinere gemeenten vanwege de complexiteit afhaken. Dit brengt weer een waterbedeffect met zich mee. Een echte oplossing is dit wetsvoorstel dus niet.

Kansen voor starters

Een betere oplossing is om die opkoopbescherming echt voor koopwoningen te gebruiken. Door woningen de komende tijd op rantsoen te zetten. Particulieren zouden tijdelijk geen tweede woning mogen kopen en bedrijven moeten überhaupt van de woningmarkt wijken. Op die manier creëren we meer rust op een overspannen woningmarkt, met als resultaat meer kansen voor bijvoorbeeld starters op zoek naar een woning. Deze rantsoenering zou enkele jaren moeten duren, tot in ieder geval een groot deel van de geplande 1 miljoen woningen daadwerkelijk gebouwd zijn, en zou moeten worden opgenomen in één wet, in plaats van geregeld via 352 verordeningen.

De schaarste op de Nederlandse woningmarkt is merkbaar van torenflat tot tiny house. De kolossale wooncrisis is niet van de ene op de andere dag opgelost. Door woningen op rantsoen te zetten en zo de kolossen van de woningmarkt te weren, creëren we een broodnodige pauze waarin er ook voor de ‘woonhopige’ demonstranten weer kansen komen.