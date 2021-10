Beperk rechterlijke bemoeienis met zorgkeuzes

In een opmerkelijke uitspraak heeft de rechtbank in Groningen afgelopen maand een 12-jarige jongen de mogelijkheid gegeven om gevaccineerd te worden met een coronavaccin. Hij en zijn moeder wilden dat graag, zodat hij weer op bezoek kon bij zijn terminale oma zonder het risico te lopen haar te besmetten. De vader was echter mordicus tegen: het coronavaccin zou nog in de testfase zitten en de risico’s waren volgens hem niet voldoende helder. De ouders hebben beiden gezag, maar konden het niet eens worden over wat in het belang was van hun kind. Daarom besloot de jongen bij de rechtbank een verzoek om ‘vervangende toestemming’ in te dienen. Op basis van zo’n verzoek kan de rechter de weigerachtige vader feitelijk overrulen.

Roland Bertens is universitair docent gezondheidsrecht (UMC Utrecht) en advocaat gezondheidszorg. Menno Mostert is universitair docent gezondheidsrecht (UMC Utrecht).

En dat gebeurde. In een lezenswaardig vonnis oordeelt de rechter dat ook kinderen ernstig ziek kunnen worden van corona, dat gevaccineerden minder besmettelijk zijn dan ongevaccineerden, en dat de mogelijke bijwerkingen die de Gezondheidsraad heeft gesignaleerd goed herkenbaar zijn en bijna volledig hersteld kunnen worden. De door de vader ervaren risico’s missen volgens de rechter „iedere feitelijke grondslag”. De rechter oordeelt dan ook dat het belang van de jongen om gevaccineerd te worden vervangende toestemming rechtvaardigt en verleent deze.

Wij zijn het eens met de uitkomst van de zaak, maar vinden hem zowel vanuit gezondheidsrechtelijk als maatschappelijk perspectief onwenselijk.

Ernstig nadeel

Voor wat het gezondheidsrecht betreft geldt ten eerste dat hier nodeloos juridisch is geëscaleerd. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, de Nederlandse ‘patiëntenwet’) biedt namelijk een uitweg uit de impasse die zich wel vaker voordoet: patiënten tussen de 12 en 16 van wie de ouders geen overeenstemming over medische behandeling van hun kind kunnen bereiken. In zo’n geval kan een hulpverlener besluiten een medische ingreep zoals vaccinatie te doen als deze nodig is om ernstig nadeel te voorkomen, óf als een of beide ouders geen toestemming geven maar het kind een behandeling blijft wensen.

In de zaak van 21 september was hoe dan ook sprake van het laatste. Vader wilde niet dat zoon werd gevaccineerd, maar deze wilde dit duidelijk wel en kon dit ook goed onderbouwen. Daarnaast heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg al in 2011 geoordeeld dat vaccins, zoals opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, ernstig nadeel voorkomen. De prik had dus gezet kunnen worden zonder toestemming van beide ouders. Dan had een onnodig belastende rechtsgang – ongetwijfeld níet in het belang van het kind – voorkomen kunnen worden.

Ons tweede bezwaar is abstracter maar fundamenteler, en gaat om de verhouding tussen rechtspraak en (medische) wetenschap die door ‘corona-jurisprudentie’ in toenemende mate op de proef wordt gesteld.

Met de coronacrisis lopen de gemoederen hoog op, en dit is niet de eerste rechtszaak die gevoerd is in het genre to vaccinate or not to vaccinate. Door actiegroep Viruswaanzin/Viruswaarheid zijn kortgedingprocedures gevoerd teneinde coronabeleid buiten werking te stellen. De familie van een patiënt heeft proberen te vorderen dat een arts zou worden verplicht tot het voorschrijven van Ivermectine, een middel dat volgens vaccincritici zou werken bij de behandeling van Covid-19. Ook werd het Nederlands Huisartsengenootschap door de ‘Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging’ betrokken in een zaak over de Covid-protocollen die het NHG mede opstelt.

Deze rechtszaken zijn niet zozeer onwenselijk omdat zij het debat over Covid-19 scherp stellen; dat is juist wenselijk in een periode waarin burgerlijke vrijheden, democratische zeggenschap en de autoriteit van de wetenschap op de proef worden gesteld. Zij kunnen echter wél onwenselijk zijn omdat zaken die van oudsher onder de medisch-professionele autonomie horen te vallen, nu snel onderwerp worden van een gerechtelijke procedure.

Oneigenlijke druk

Niet alleen leidt dat tot oneigenlijke druk op medische professionals, die zich geconfronteerd zien met patiënten of andere partijen die mogelijk naar de rechter stappen als zij het niet eens zijn met een medisch-wetenschappelijk of professioneel oordeel. Ook ontstaat hiermee het risico dat rechters zich op een gegeven moment verleid zullen voelen uitspraken te doen over medisch-inhoudelijke kwesties waar zij niet toe geëquipeerd zijn.

Die vrees is vooralsnog goeddeels ongegrond. De uitspraak van 21 september is op het randje, maar meestal gaat het vakinhoudelijk goed en blijft de rechter bij zijn leest. Zo leidde de zaak tegen de NHG niet tot een inhoudelijk juridisch oordeel over de totstandkoming van Covid-protocollen, maar tot een niet-ontvankelijkverklaring. Bij de zaak tegen de individuele arts die weigerde Ivermectine voor te schrijven oordeelde de rechter terecht dat volgens de regels van het goed hulpverlenerschap was gehandeld.

Maar laat rechters zich heel voorzichtig (blijven) opstellen in dit soort zaken. Daar zijn artsen en de maatschappij, maar vooral ook patiënten het meeste bij gebaat.