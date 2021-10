Behandel het Molukse volksdeel eindelijk normaal: met respect

Voor de meeste Molukkers geldt de overkomst naar Nederland, dit jaar 70 jaar geleden, als een traumatische gebeurtenis. Elf vrachtschepen brachten de naar schatting 12.500 militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en hun gezinnen in de eerste helft van 1951 over naar Nederland. Op donderdag 7 oktober zou dit feit in aanwezigheid van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en demissionair premier Mark Rutte (VVD) worden herdacht. Honderd Molukse organisaties tekenden echter met een petitie onder het motto ‘Niet mijn aankomst’ verzet aan tegen de plechtigheid. Omdat ook bedreigingen waren geuit tegen een van de organisatoren, werd de hele herdenking uitgesteld.

Deze rel bevestigt dat dit hoofdstuk van de Nederlandse koloniale geschiedenis nog altijd niet is afgesloten. Het begon met de soevereiniteitsoverdracht door Nederland van Nederlands-Indië aan Indonesië op 27 december 1949. Toen volgde op 25 april 1950 de proclamatie in Oost-Indonesië van de Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid-Molukken, RMS). Jakarta zond troepen om deze ‘afscheiding’ te onderdrukken. Om complicaties te voorkomen, bracht Nederland Molukse militairen van het KNIL, die op dat moment nog gelegerd waren op Java, tijdelijk over naar Nederland.

Daar werden zij echter ontslagen, statenloos gemaakt en met hun gezinnen ondergebracht buiten de samenleving in de voor bewoning eigenlijk ongeschikte barakken van voormalige Duitse kampementen.

Tijdelijk bleek permanent. Veel mannen van de eerste generatie voelden zich vernederd en verraden. Hun RMS-ideaal werd overgenomen door hun kinderen, waarvan sommigen in de jaren zeventig overgingen tot gijzelingsacties en treinkapingen.

Dries van Agt, als minister van Justitie in 1977 hoofdverantwoordelijk voor de bloedige beëindiging van de treinkaping bij De Punt, zei in NRC dat hij te weinig oog had gehad voor de hardvochtige wijze waarop Nederland is omgegaan met de Molukkers. Voor dat inzicht geldt: beter laat dan nooit.

En dat geldt ook voor zijn idee dat het staatshoofd formeel excuses moet maken voor deze geschiedenis. Voordat het zover is, is het goed eerst de feiten in kaart te brengen. Dat juist nu, zoveel jaren nadien, de vraag naar opheldering weer opleeft, heeft mogelijk te maken met het gegeven dat de generatie waar het om gaat, uit beeld verdwijnt.

Vier jaar geleden merkte Abram de Swaan op in De Groene dat Nederland geplaagd wordt door ‘koloniale absences’. Wandaden uit de Indonesië-oorlog (1945-1950) werden steeds opnieuw ‘ontdekt’ en weer weggemoffeld. Maar sinds Rémy Limpach in 2015 met zijn boek De brandende kampongs van Generaal Spoor de nationale ontkenning van het verleden heeft doorbroken, verschijnt er meer onderzoek naar dit verleden.

Zo worden komend voorjaar de resultaten verwacht van de drie instituten KITLV, NIOD en NIMH, die mede naar aanleiding van het werk van Limpach onderzoek doen naar structureel gewelddadig optreden van Nederlandse troepen tijdens de Indonesië-oorlog.

In het verlengde daarvan zou de behandeling door de staat van de Molukse KNIL-soldaten en hun gezinnen die naar Nederland werden verplaatst moeten worden onderzocht. Daarbij is het de vraag of de betrokkenen echt zitten te wachten op een koninklijke spijtbetuiging, zoals Van Agt voorstaat. Als de feiten over gemaakte fouten vaststaan, is het belangrijk dat deze formeel worden erkend en waar mogelijk worden rechtgezet. Dat is een kwestie van respect.