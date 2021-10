Artsen zonder Grenzen: detentiecentra in Libië overvol na reeks arrestaties

Detentiecentra in de Libische hoofdstad Tripoli zitten overvol als gevolg van massale arrestaties van migranten en vluchtelingen, die daar het afgelopen weekend plaatsvonden. Dit leidt tot extreem slechte omstandigheden, schrijft hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) woensdag in een verklaring. Sinds vrijdag werden volgens de Libië-missie van de Verenigde Naties minstens vierduizend mensen gearresteerd door de Libische autoriteiten in het Gargaresh-gebied, waar veel migranten en asielzoekers verblijven. Bij de aanhoudingen zouden zeker één dode en vijftien gewonden zijn gevallen.

De arrestaties waren volgens de tijdelijke minister-president van Libië, Abdulhamid Dbeibeh, gericht op de bestrijding van drugshandel in het gebied, zo schreef hij vrijdag op Twitter. Volgens Artsen zonder Grenzen is het aantal mensen dat vastzit in detentiecentra in Tripoli in de afgelopen vijf dagen door het grote aantal arrestaties „meer dan verdrievoudigd”. Zij zouden opgesloten zitten in „onhygiënische en zeer dichtbevolkte cellen” en amper toegang hebben tot schoon water, voedsel en toiletten. Onder de gevangenen zijn volgens de hulporganisatie meer dan 550 vrouwen en kinderen, onder wie zwangere vrouwen en pasgeborenen.

Artsen zonder Grenzen roept het Nederlandse kabinet op om „de meest kwetsbare vluchtelingen” op te vangen uit Libische, Rwandese of Nigerese detentiecentra. Ook moeten de Libische autoriteiten volgens AzG met „veilige en menswaardige” alternatieven komen voor de detentiecentra. Afgelopen maandag publiceerde de VN-Mensenrechtenraad nog een rapport waarin het stelde dat burgers in Libië sinds 2016 het risico lopen op onder meer arbitraire opsluiting, marteling en buitenrechtelijke executies.