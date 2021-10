Aantal Afghanen dat naar Nederland zal komen, ligt op ‘enkele duizenden’

Hoeveel Afghanen komen er nog in aanmerking voor evacuatie naar Nederland? Er is afgelopen week druk gegoocheld met cijfers – met heel verschillende uitkomsten.

Demissionair staatssecretaris voor Asielzaken Ankie Broekers-Knol (VVD) begon er zaterdag mee. In een interview met het AD riep ze in herinnering dat het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels 23.000 e-mails heeft ontvangen over Afghanen die recht zouden hebben op evacuatie. 23.000 aanvragers die elk gemiddeld vijf gezinsleden meenemen, zo rekende Broekers-Knol voor, dat zijn meer dan honderdduizend vluchtelingen: „dat kunnen we niet aan”. Daarna waarschuwde ze voor een „braindrain” van Afghanistan.

Vooral die laatste term kwam haar op woedende reacties van Kamerleden te staan. En hoewel Broekers-Knol haar woorden op zondag al had teruggenomen, kreeg ze het woensdag in de Kamer voor haar kiezen. Corinne Ellemeet (GroenLinks) noemde de uitspraken „misleidend”, CDA-woordvoerder Anne Kuik sprak van een „dom interview”. Jasper van Dijk (SP) bracht in herinnering dat Broekers-Knol de motie van afkeuring die de Kamer vorige maand aannam slechts een ‘gele kaart’ had genoemd: „Twee keer geel is rood.” De motie van wantrouwen die Van Dijk daarna indiende kon echter op weinig steun rekenen.

Motie-Belhaj

Want boos of niet, in het debat met Broekers-Knol maakten de Kamerleden duidelijk wat voor hen de hoofdzaak is: de uitvoering van de motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj, die drie dagen na de val van Kabul werd aangenomen. Volgens die motie moeten álle Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt in veiligheid worden gebracht: bewakingspersoneel, koks, maar ook vrouwenrechtenactivisten van Nederlandse ontwikkelingsprojecten. De motie is zo ruim geformuleerd dat het in theorie inderdaad zou kunnen gaan om tienduizenden mensen – en hun gezinnen.

Maar dat is níét het aantal Afghanen dat moet worden geëvacueerd, zo stellen maatschappelijke organisaties in een brief aan het kabinet. Een inventarisatie die is gemaakt door Vluchtelingenwerk, Cordaid, Free Press Unlimited en vertegenwoordigers van tolken komt uit op „een fractie” van het aantal van honderdduizend dat Broekers-Knol liet vallen.

Volgens de schatting gaat het om enkele honderden tolken van defensie en politie, ontwikkelingswerkers en journalisten – en hun gezinnen. Daarnaast zijn er ruim 200 gezinsleden van Afghanen die al geëvacueerd zijn en in de asielprocedure zitten, en een onbekend aantal gezinsleden van 78 Afghaanse statushouders, die ook recht hebben op gezinshereniging. In totaal gaat het vermoedelijk om maximaal enkele duizenden evacués.

Criteria

De inventarisatie komt zo laag uit omdat de maatschappelijke organisaties strenge criteria hebben gebruikt. Zo hebben er in totaal ongeveer 2.300 Afghanen gewerkt voor ontwikkelingsorganisatie Save the Children, vertelt directeur Pim Kraan, maar staan er slechts 23 medewerkers op de „rode lijst”. „Zij lopen direct gevaar voor de Taliban en zijn ondergedoken.” Ook Cordaid heeft de lat hoog gelegd, zo zegt Anne Kwakkenbos: „De vrouwenrechtenactivisten die er uit moeten worden direct bedreigd. Elke nacht slapen ze op een ander adres.”

Kamerleden reageerden woensdag instemmend op de inventarisatie. „Dit is waarom ik zo chagrijnig werd als er telkens met enorme aantallen werd gestrooid”, appt CDA-woordvoerder Derk Boswijk. SP’er Jasper van Dijk vindt strenge normen te verdedigen, mits deze „voor de ngo’s en de mensen zelf aanvaardbaar” zijn.

Vraag is nu welke criteria het kabinet zélf wil aanhouden. Vrijdag stuurt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) naar verwachting een brief naar de Kamer, volgende week volgt een Kamerdebat met Knapen, Broekers-Knol en demissionair minister van Defensie Henk Kamp (VVD). Dat debat zou níét over de aantallen moeten gaan, vindt Kati Piri (PvdA). „Aantallen zijn geen excuus om de motie-Belhaj niet uit te voeren.”