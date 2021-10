Aangifte tegen oud-gedeputeerde Ger Koopmans rond faillissement sportstichting

De voormalig directeur van de failliete stichting Topsport Limburg heeft woensdag aangifte gedaan van valsheid in geschrifte tegen onder meer oud-gedeputeerde Ger Koopmans (CDA). Volgens ex-directeur Geert Ruigrok is in opdracht van Koopmans geknoeid met de cijfers om eind 2019 een faillissement van de stichting te forceren.

De stichting ondersteunde topsporters en talenten in Limburg en dreef op provinciale subsidies. Ger Koopmans, die als gedeputeerde sport in zijn portefeuille had, wilde een nieuwe organisatie die behalve topsport ook breedtesport ging doen. Daarom diende de stichting Topsport Limburg te verdwijnen.

In maart 2019 werd de subsidie stopgezet, een maand later werd Ruigrok op non-actief gezet. Bij zijn ontslag had Ruigrok recht op een transitievergoeding van anderhalve ton. Om uitbetaling van dat geld te voorkomen, vroeg de door Koopmans aangewezen interim-bestuurder van de stichting, Eric Bessems, het faillissement van de stichting aan, staat in de aangifte.

Meer schulden dan vorderingen

Daarbij zouden valselijk opgemaakte resultaatcijfers zijn ingediend bij de rechtbank. Volgens deze cijfers had Topsport Limburg een negatief resultaat van 70.000 euro. In werkelijkheid was er een positief resultaat van bijna een kwart miljoen euro, aldus de aangifte. Het positieve resultaat kwam onder meer door een nog niet geïnd bedrag bij een andere, gelieerde stichting.

Curator Jacques Paulissen van het failliete Topsport Limburg bevestigt dat bij de faillissementsaanvraag „meer schulden dan vorderingen” zijn ingediend. Paulissen bevestigt dat de stichting nog geld tegoed had: „Achteraf is mij gebleken dat er een vordering was op de zusterstichting die niet in de lijst van debiteuren bij de faillissementsaanvraag was vermeld.”

Oud-directeur Ruigrok zegt dat interim-bestuurder Bessems „handelde op aanwijzing van Koopmans, zo heeft hijzelf meerdere keren verklaard. Het faillissement bespaarde de uitkering aan mij, en Koopmans kon door met de door hem gewenste nieuwe sportstichting.” Door het faillissement werd Ruigrok de mogelijkheid ontnomen om bij de kantonrechter een procedure te voeren tegen zijn ontslag.

De aangifte van vier A4’tjes, vergezeld van een door NRC ingezien pakket documenten, verklaringen en transcripties, is gericht tegen interim-bestuurder Bessems, tegen Koopmans als „feitelijk leidinggevende” en tegen de leden van de raad van toezicht van de stichting. Die zouden betrokken zijn geweest bij het plan. Voorzitter van de raad was Luc Winants (CDA), burgemeester van Venray.

‘Om de dooie donder niet’

Ger Koopmans zegt desgevraagd niet bij het faillissement te zijn betrokken en geen opdracht te hebben gegeven om valse cijfers in te dienen. „Om de dooie donder niet.” Eric Bessems zegt geen onjuiste cijfers te hebben ingeleverd. „En al helemaal geen valse.”

Koopmans trad eind maart af als gedeputeerde na een publicatie in NRC over de landschapsstichting IKL en haar directeur Herman Vrehen (oud-CDA-gedeputeerde). Naar aanleiding van die affaire vertrokken daarna ook alle overige gedeputeerden en commissaris van de koning Theo Bovens.